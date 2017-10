Aprender a valorar el patrimonio

"Me parece mal que derriben la Casa-Palacio de Góngora. Se puede aprovechar para actos públicos y para fomentar el turismo cultural": Estas palabras de Encarni Heredia, y que comparten sus compañeras de Primero de Bachillerato del IES Bahía de Almería Fátima Miras, Ana Hernández y Ainhoa Heredia, confirma el dicho popular 'Lo que no se conoce, no se valora', y tras esta visita guiada organizada por Amigos de la Alcazaba, precedida de explicaciones en clase, han descubierto la belleza del patrimonio almeriense.