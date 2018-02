Enfermeros alertan de "pésima" gestión enel aumento de las urgencias en el área norte

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Almería ha alertado de la saturación que sufren las urgencias en el Área de Gestión Sanitaria Norte debido fundamentalmente a la pésima gestión de los recursos llevada a cabo ante el incremento de la demanda asistencial. El sindicato ha puntualizado que, a pesar de que existe el plan de alta frecuentación, la mayoría de las veces, en el Área de Gestión Sanitaria Norte se activa demasiado tarde, cuando el colapso es ya una realidad, e incluso en muchas ocasiones ni siquiera se lleva a cabo su activación. Esto es lo que sucede en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa. Y es que, a pesar de las demandas reiteradas por parte del Sindicato de Enfermería de una adecuación de las plantillas de Enfermería en el servicio de urgencias, la Administración sigue haciendo caso omiso y mantiene la misma plantilla deficitaria, solo dos enfermeras por turno para atender las urgencias y una profesional en box de críticos. A su vez, el Sindicato ha denunciado las nefastas condiciones materiales con las que tiene que tienen que trabajar las enfermeras. Tal es el caso del ámbito donde se atiende a los pacientes no críticos, que tienen que sufrir un muy espacio reducido (apenas 15 metros cuadrados donde trabajan dos profesionales al mismo tiempo) y donde la intimidad entre los pacientes no existe. Satse ha recalcado además que, si bien estos picos de aumento de atención son difícilmente previsibles, estos no serían tan duros si previamente las

condiciones de base fueran adecuadas.