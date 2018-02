Ginés García se convierte en obispo de Getafe en una multitudinaria ceremonia

El imponente Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, enclavado en lo alto del Cerro de los Ángeles, dentro del término municipal de Getafe, fue el epicentro en la mañana de ayer del acto de toma de posesión de Ginés García Beltrán como obispo de esta ciudad del sur de Madrid. Uno de los hijos predilectos de Huércal-Overa se convirtió ayer en uno de los cargos eclesiásticos con más influencia de la Comunidad de Madrid arropado por centenares de vecinos de su municipio que no dudaron en atravesar media España para arroparle en un acto tan importante en su meteórica carrera religiosa. Hace ocho años, Ginés García era ordenado obispo de Guadix por mandato expreso del Papa Benedicto XVI, y ayer hacía lo propio por deseo del Papa Francisco, ejemplificando el sacrificio, el tesón y la dedicación de un hombre sencillo pero incansable en sus convicciones. Algo que quedó palpable en la notable representación eclesiástica, política y social que ayer le arropó en una jornada de sábado más primaveral que invernal y en la que el sol ejerció como maestro de ceremonias.

Entre las autoridades religiosas que asistieron ayer se encontraban el nuncio de Su Santidad el Papa, monseñor Renzo Fratini (que también estuvo presente en Guadix); el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez; el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, y los cardenales arzobispos eméritos de Madrid y Sevilla, Antonio María Rouco Varela y Carlos Amigo respectivamente, entre otros.

En cuanto a las autoridades civiles, el acto contó con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, más de veinte alcaldes, venidos desde diferentes municipios de la Diócesis de Getafe, entre los que se encontraban la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández; el alcalde de Alcorcón, David Pérez o el de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y de la de Guadix, que tampoco quisieron perderse el acontecimiento.

Y como no, un nutrido grupo de vecinos de Huércal- Overa capitaneado por el alcalde, Domingo Fernández, junto a varios políticos provinciales como María Isabel Sánchez, senadora del PP, Eugenio Gonzálvez, senador del PP, Juan José Matarí, diputado del PP, y Andrés García Lorca, subdelegado del Gobierno en Almería. Tampoco faltó a esta importante cita el obispo de Almería, Adolfo González,

A ellos se unieron autoridades militares, representantes de movimientos católicos, grupos, entidades y asociaciones y más de un millar de fieles que se desplazaron hasta el Cerro de los Ángeles en 25 de autobuses desde diferentes puntos de las diócesis de Getafe, Guadix y Almería.

Las hermandades y las cofradías de la Diócesis también fueron convocadas a participar en el evento y acompañaron con sus estandartes a Ginés García Beltrán en la procesión de entrada al Santuario del Sagrado Corazón.

Desde Guadix se desplazaron, además, una veintena de niños de la Escolanía de la Catedral que, bajo la dirección de Sergio Villalba Marcos, que interpretaron la Salve a la Virgen María antes de la bendición final.

Fue la actuación de despedida para el que hasta ahora ha sido obispo de Guadix y también una forma de agradecerle la refundación y el impulso de la Escolanía.

Junto a ellos, en la ceremonia estuvieron presentes los integrantes de la orquesta sinfónica y del coro de la Diócesis de Getafe, bajo la batuta de su director, Javier Ávila, que prepararon un repertorio especial para el acontecimiento. Las piezas interpretadas fueron escogidas para combinar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, el tono festivo del acontecimiento y la participación de todo el pueblo diocesano.

Los actos dieron comienzo bien temprano en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles y después continuaron en la catedral de Getafe para finalmente acabar en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús donde Ginés García se dio un baño de multitudes.

Visiblemente emocionado y siempre conteniendo su alegría, el nuevo obispo de Getafe tuvo palabras de recuerdo y agradecimiento para Almería, su tierra natal, durante la homilía. "Saludos y agradecimientos a mi familia y a todos los que habéis venido de Almería, Huércal-Overa y otros lugares", dijo. Su familia, a la izquierda del altar, no podía contener la emoción y a escasos metros de Ginés le transmitían toda su felicidad con gestos y miradas cómplices.

" Vengo a esta Diócesis con ilusión porque es el Señor quien me llama y me envía a vosotros, por eso mi respuesta no puede ser otra que gastarme y desgastarme por vuestra salvación. Ayudadme, queridos hermanos y hermanas de esta diócesis de Getafe, con vuestra oración y con la ayuda fraterna", señaló. Palabras que calaron hondo entre el millar de fieles que abarrotaban el santuario y que arrancaron a aplaudir a García en el momento en el que terminó su discurso de homilía.

El huercalense también dejó claro cuáles son las líneas maestras de su nueva etapa en Getafe: "Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos". A lo que añadió también, parafraseando al Pala Francisco en su mensaje en la I Jornada Mundial de los pobres, que "estamos llamados a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad".

Minutos antes, Renzo Fratini, le entregaba el báculo del obispado de Getafe mientras Ginés García contenía su alegría. "Gracias por iniciar tu ministerio episcopal", le apuntaba Fratini.

Palabras de agradecimiento y de orgullo que también llegaban de parte de Joaquín María López de Andújar, antecesor en el cargo de Ginés García: "Vas a disfrutar mucho en esta Diócesis. Aquí vas a encontrar una Iglesia viva y palpitante, vas a encontrar sacerdotes espléndidos, familias cristianas que han entendido muy bien lo que significar vivir el amor en familia y muchos jóvenes que buscan a Dios".

La ceremonia, que dio comienzo a las 12:00 se alargó más de dos horas, momento en el que tras el rito de conclusión García se encomendó a todos sus fieles que hicieron cola para mostrarle, uno a uno, su respeto y afecto. Cariño y apoyo no le van a faltar. Prueba de ello es la ingente cantidad de fieles de Guadix que también le acompañaron y se despidieron de él tras 8 años de trabajo conjunto. ¿Próximo destino? Solo el Papa Francisco lo sabe.