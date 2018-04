Guarderías advierten de un exceso de plazas que dejará centros vacíos

La pasada semana la delegada de Educación de la Junta en Almería, Francisca Fernández, anunciaba la apertura del plazo de solicitudes para el nuevo curso 2018-2019 en las Escuelas Infantiles de la provincia, con un total de 11.696 puestos escolares. Un número de plazas que desde el colectivo Escuelas Infantiles han considerado "excesivo", y que han advertido que dará lugar a que muchos centros estén vacíos, como ha ocurrido en el presente curso. Desde la organización han exigido a la Junta que antes de realizar la oferta de plazas realice un estudio demográfico para conocer las zonas en las que realmente son necesarias las plazas de guarderías. Han recordado que el curso pasado se ofertaron un total de 11.589 plazas --este año se han incrementado en 107-- y quedaron más de un millar sin ocupar. Desde Escuelas Infantiles han detallado que ese excedente se traduce en un incremento de vacantes en los centros, principalmente los de titularidad privada con convenio con la administración regional, lo que complica aún más su ya difícil sostenimiento económico. Por tal motivo, los representantes de la citada organización empresarial exigen que la oferta pública se ajuste a la demanda real. Las limitaciones en el plazo de solicitud de bonificaciones para este período educativo son otro de los motivos por los que muchas familias dejan de inscribir a sus pequeños en estos centros.

Así, desde el colectivo han argumentado que muchos padres no escolarizan a sus hijos, ya que hasta que no tengan los 16 meses no pueden entrar en una escuela infantil. Si durante el curso cumplen esa edad y no se les da la oportunidad de recibir esas ayudas, no los escolarizan. De estas situación se libran las pocas guarderías cuya titularidad recae en la Junta, lo que resulta una gran discriminación para el resto del sector.

Los nuevos tramos de bonificación aununciados además para el próximo curso, recrudece el asunto. Antes sólo existían cuatro (100%, 75%, 50% y 25%). Ahora se han introducido nueve, lo que provoca que familias de clase media dejen de recibir las ayudas que han considerado "justas" para pagar el coste de una plaza con comedor, que es de 278,88 euros mensuales. El proceso de escolarización en las escuelas infantiles comenzó el pasado día 2 y se mantendrá abierto hasta el 30 de abril.