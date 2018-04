Resucita Él, resucitamos todos

Feliz Domingo de Resurrección!. Sé que los cofrades tenemos en nuestro interior una mezcla de sensaciones rara propia del cansancio, la satisfacción del trabajo bien hecho o de haber hecho todo lo que se ha podido y de que esta semana ha pasado muy rápido, pero por otro lado hay que quedarse con el mensaje que durante todo el año nos empeñamos en dar que es el motivo por el que hacemos todo esto: Él, Jesucristo, ha resucitado.

Haciendo un poco de balance, con sus más y sus menos, no cabe duda de que esta Semana Santa marcará un antes y un después ya que lo que sí es fijo, se han dado una serie de cambios y pasos que, mejores o peores yo ahí no me meto, servirán para sacar una serie de conclusiones para trabajar en los próximos meses de cara a la Semana Santa de 2019.

Podremos pensar si ha ganado el Domingo de Ramos con todas sus hermandades pasando por la Catedral y por lo tanto, por el casco antiguo de Almería, si es bonito que barrios como ha hecho este año el de Regiones traslade todo su sentir por esas calles almerienses y se haya unido a los que ya lo hacían; analizaremos si en el Lunes Santo tiene cabida alguna otra hermandad para acompañar a las estupendas estaciones de penitencia que hacen Gran Poder y Pasión; pensaremos si hay otras hermandades que, viendo como ejemplo lo que ha hecho Coronación este año de salir desde el centro para dirigirse a su barrio (sea por los motivos que haya tenido, hablo del hecho de no salir de su parroquia), si hay otras que vienen de barrios lejanos que podían plantearse hacer lo mismo para entrar en la Semana Santa oficialmente; miraremos cómo queda el Miércoles Santo que en dos años, de tener solo dos hermandades procesionando ha pasado a cuatro; pensaremos en los próximos aniversarios que nos vienen como ha ocurrido este año con El Encuentro y su Cristo; o cómo le podemos dar más solemnidad al Viernes Santo, si es que hiciera falta, dado que hasta el domingo no volvemos a tener procesiones.

Sea cual sea la conclusión a la que lleguemos, lo que hoy toca es disfrutar y alegrarse de que estamos viendo a la imagen de Cristo Resucitado y en no mucho tiempo veremos el misterio que nos está preparando esta Hermandad. Porque hoy es tiempo de que resucite Él… pero que también resucitemos nosotros. Eso no se nos puede olvidar. A nuestra manera, hemos estado realizando un camino en toda esta Cuaresma para renacer y convertirnos en 'personas nuevas' y eso se debe de notar. Y sobre todo, porque no se nos puede olvidar que si resucitamos nosotros, resucita Él. Somos un mismo camino, resucitamos todos.