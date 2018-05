El gran show de Almería

David Bisbal debutó ayer como embajador de la marca Sabores Almería. En plena gira musical por países de Latinoamérica, el artista almeriense más internacional se desplazó al mayor escaparate europeo de delicatessen y productos de calidad para arropar a la treintena de empresas y empresarios que están promocionando sus productos de calidad bajo el paraguas de la Diputación Provincial de Almería en el 32 Salón de Gourmets que se celebra en el Ifema de Madrid desde ayer y hasta el jueves. Y lo hizo a lo grande. Con delantal y cocinando con productos de la tierra como pinche del prestigioso chef toledano y jurado de Masterchef, Pepe Rodríguez, que invitado por Cosentino al espacio Silestone, en el que se sucederán estos días showcooking made in Almería, diseñó y ejecutó tres exquisitos bocados con acento muy almeriense, tres tapas por los tres años de andadura de la marca provincial de gourmets. Fue, sin duda, la actividad más puntera de la primera jornada, la que concentró la atención de buena parte de los medios y cientos de flashes de visitantes y profesionales de otros expositores. Bisbal tiene un tirón que le ha valido al Servicio Provincial de Turismo para dar a conocer el destino Costa de Almería en mercados de medio mundo, sobre todo en los del otro lado del Atlántico, y ese potencial se va a canalizar ahora en la marca Sabores Almería. El artista estará muy presente en la agenda que implementen desde la Diputación para promocionar a las empresas adheridas a un sello de calidad que engloba a los productores de quesos, vinos, aceites, dulces y barquillos, conservas, frutas y hortalizas premium, productos de quinta gama, embutidos y jamones. Son 23 los expositores y más de una treintena las firmas que van a aprovechar el escaparate del Salón de Gourmets para vender su artesanía gastronómica. Pero el cantante lo tenía claro y, a pesar de los focos, quiso agradecer y poner en valor a los verdaderos protagonistas de una de las ferias más prestigiosas de la alimentación en Europa. "La unión hace la fuerza y la integración de las empresas en esta magnífica iniciativa contribuirá al reconocimiento nacional e internacional de nuestros productos", argumentó. Tras una foto de familia recorrió los expositores y confesó que ese paso a través de los sabores le recordó a su adolescencia y a sus visitas a los diferentes pueblos de la provincia con su orquesta con la compra obligada de los jamones de Serón. "Soy un enamorado de Almería, es cierto, y desde que empecé mi carrera siempre he tenido en mente los productos de mi tierra cuando hago regalos. Un mortero de mármol de Macael o aceite de Tabernas, siempre he querido que sean regalos típicos de mi provincia". Bisbal asume el encargo de embajador, ahora también culinario, con la mayor de las ilusiones, más aún si las convocatorias pasan por cocinar de la mano de chefs como Pepe Rodríguez. El de los dos fue un espectáculo y no precisamente por los platos, exquisitos, sino por las reflexiones y comentarios que hicieron las delicias de todos los asistentes.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, resaltó que Sabores Almería ha conseguido unir al sector y se ha convertido en una auténtica plataforma para la promoción global de los productos de la provincia. "Nos marcamos el objetivo de que la calidad de los productos de la provincia se conociera en el mundo entero y hemos decidido unir nuestra gastronomía a la marca Costa de Almería. Estamos seguros de que gracias a la calidad que ofrecen los empresarios y bajo este sello de calidad la provincia brillará con luz propia", argumentó.