Una primera puesta de piedra cofrade truncada

El quinto viernes de Cuaresma del día treinta y uno de marzo del año de 2006, en la antigua calle Duende, hoy Ronda del Beato Diego Ventaja, aledaños monacales de la S. y A. Iglesia Catedral de la Encarnación, con la presencia un nutrido grupo de cofrades y feligreses se llevó a cabo la puesta de la primera piedra de la Casa de Hermandad de la Agrupación de Cofradías y Museo de la Semana Santa, y en concreto de todo lo concerniente a la piedad popular de la provincia de Almería.

Con la presencia de Luis Rogelio Rodríguez Comendador-Pérez, Alcalde de la Ciudad, se comenzó el acto de la puesta de la primera piedra, que sería en un plazo de ocho meses, la sede social del ente agrupacionista, y que tendría también como finalidad la promoción y fomento del catolicismo popular, redundando satisfactoriamente tanto en los cofrades y no cofrades, que podrían presenciar durante todo el año imaginería, enseres y símbolos más representativos del ámbito cofrade, a través de exposiciones antológicas que podrían de manifiesto, como el hecho religioso impregna la cultura y el arte de una gran parte de nuestra Almería, y por tanto, sería objeto de atracción para cuantos creyentes y no creyentes, almerienses y no almerienses visitan nuestra ciudad. Asimismo, se promoverá desde este Centro la investigación, la documentación, conservación y difusión de todo cuanto está relacionado con la tradición de la Semana Santa almeriense.

La ejecución de la obras del proyecto, diseñado por el arquitecto José María García Ramírez, que contaba con un presupuesto de 1.781.967, 28 euros, se llevaría a cabo por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Construcciones Tejera y Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A., tal y como se acordó por parte de la Junta de Gobierno Local el día veintisiete de marzo del 2008.

El museo de la Semana Santa, que nació con vocación de servicio a la comunidad, se alzaría en un solar de titularidad municipal de 398,82 m2 de superficie ubicado en la antigua Calle Duende, hoy Ronda del Beato Diego Ventaja, está incluido dentro del "anillo museístico" y pretendía ser "un punto de encuentro del que participen todas las organizaciones relacionadas con el mundo cofrade y un instrumento para seguir avanzando en el conocimiento de la cultura y tradición de la Semana Santa almeriense", según indicó el Concejal de Turismo Miguel Cazorla Garrido.

Según el proyecto, el museo contaría con dos plantas y sótano, con una distribución que permitiera encontrar en sus dependencias, sala de exposiciones, sala de usos múltiples, salón de actos, recepción, almacén, archivo, salón regio - biblioteca, aseos, ascensor y espacios comunes. Grandes lucernarios permitirían una iluminación exterior directa en el interior del edificio, contando en algunas estancias con alturas de hasta 7 y 8 metros para dar cabida a grandes estructuras del patrimonio de hermandades y cofradías. Uno de los aspectos más singulares de la obra está en el tratamiento de su fachada, de 37,96 metros, en la que se utilizarán materiales como piedra natural y acero para permitir a la edificación un aire modernista, sin desentonar con el entorno propio de la capitular Catedral.

Estuvieron presentes en el acto por parte de Instituciones públicas, el Concejal Delegado de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo Miguel Cazorla Garrido, de cuya Concejalía había partido e impulsado el proyecto, que formará parte del anillo museístico, así como del Primer Teniente de Alcalde Juan Megino López, Segundo Teniente de Alcalde José Luís Aguilar Gallart, Concejales Francisco Amicián, Javier Aureliano García Molina, Esteban Rodríguez Rodríguez, Trinidad Moreno Ruiz y José Juan Soria Fortes, el Diputado Nacional Rafael Hernando, y el Asesor de la Diputación provincial Teófilo Montoya Sola, así como por parte de la Universidad de Almería Carlos Asensio Grimau, Vicerrector de Extensión Universitaria.

En cuanto a la representación eclesial, y por ausencia del Sr. Obispo que se encontraba en un plenario en la Conferencia episcopal, la delegación del Prelado la ostentó Manuel Pozo Oller, Vicario Episcopal para el Apostolado Seglar y las Hermandades y Cofradías, Juan Torrecillas Cano Consiliario de la Hermandad de Estudiantes, y Fray Justo Cuberos, O.P. Consiliario de la Hermandad de la Virgen del Mar.

La Agrupación de Hermandades y Cofradías estuvo presidida por su Presidente José Antonio Sánchez Santander y el Vicepresidente José Enrique Vivas Ibáñez, así como los miembros de la Junta de Gobierno y Sras. y Sres. Hermanos Mayores de las Hermandades de Penitencia, Sacramentales y de Gloria. En el mismo acto, y como continuidad del estamento cofrade corporativo estuvieron presentes los Expresidentes Manuel Martínez Ramírez, José Manuel Quesada López, Luis Criado del Águila, Fulgencio Pérez Dobón y Rafael Leopoldo Aguilera Martínez.

Después del acto a pesar de ser Viernes de Cuaresma, ayuno y abstinencia, hubo un copioso ágape para festejar la primera y última piedra de la sede de la Agrupación de Cofradías y museo del catolicismo popular almeriense. En fin, todo se quedó en aguas de borrajas, la primera piedra fue la primera y la última.