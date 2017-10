Arregi da un punto en casa del Decano

Buen punto el que sumó el CD El Ejido ayer en el Nuevo Colombino ante un Recreativo de Huelva frente al que, incluso, tuvo opciones serias de hacer un resultado mejor, pero la victoria se sigue resistiendo lejos de Santo Domingo para los de Alberto González. Los celestes, que no se vinieron abajo con el gol de penalti de Boris en el 48', empataron la contienda cinco minutos después con un cabezazo de Arregi, jugador al que precisamente se le señaló pena máxima por un supuesto derribo a Carlos Calvo. La jugada fue más que dudosa. Lo más negativo para el cuadro ejidense de su visita a tierras onubenses fue que Carralero, que no salió de inicio, se retiró lesionado del terreno de juego pocos minutos después de haber sustituido a Hakim, que regresaba al once.

Los albiazules, arropados por unos 9.500 seguidores, intentaron achuchar a los celestes en los primeros compases pero sin tener ocasiones claras de gol. Las internadas de Carlos Lazo por banda derecha fueron lo más peligroso. En una de ellas, el exmadridista chutó por encima del larguero. Por su parte, el equipo almeriense, que vistió con camiseta roja y pantalón negro, buscó poner en aprietos a los recreativistas a base de jugadas a balón parado. En el minuto 26 llegó la ocasión más clara para los visitantes. Arregi cabeceó libre de marca desviado. Iba transcurriendo la primera mitad y aguantaba el 0-0 en el marcador. El Recreativo apenas se prodigaba en ataque y estaba demasiado lento y previsible en el centro del campo. En el último tramo de la primera mitad, los albiazules no supieron aproximarse con peligro a las inmediaciones de la portería defendida por Arco.

Tras la reanudación, Casquero rectificó su planteamiento inicial y surtió efecto, por lo menos durante el primer tramo del segundo tiempo. En el minuto 47, Carlos Calvo se internó en el área y fue supuestamente derribado por Arregi. El colegiado señaló penalti y Boris Garrós fue el encargado de hacer el 1-0 desde los once metros. Sin embargo, cinco minutos después del gol albiazul llegó el de los visitantes. El propio central vasco cabeceó al fondo de la red un libre indirecto lanzado por Echu. La jugada del gol llegó precedida de una falta innecesaria realizada por Casado a escasos metros del córner. Jarro de agua fría para los onubenses y vida para los ejidenses en un envite sin dominador claro que acabó en tablas, aunque los de González tuvieron sus opciones de sacar algo mejor.