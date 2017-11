El CD Ejido logra un empate en La Condomina (1-1)

O.M. murciaEl CD Ejido se trajo un punto tras un disputado encuentro en La Condomina, donde gozó de las mejores ocasiones del partido, pero se le escapó la victoria por unos malos minutos a la vuelta del descanso. Desde el principio del encuentro, fue el cuadro ejidense el que llevó la manija. A los 10 minutos Velasco probó al meta Germán y dos minutos más tarde fue Manu el que a punto estuvo de hacer el primero. En la siguiente acción sí que iba a caer el primer tanto para el cuadro celeste, obra de Javilillo, después de una gran acción individual de Alfonso, que hizo mucho daño durante todo el encuentro.Suya fue de hecho la siguiente jugada, con un gran regate por la banda izquierda, aunque su tiro se perdió muy desviado. A los 38 minutos se iba a repetir la acción del gol, pero esta vez no pudo acabarla Javilillo. Echu tuvo la última acción celeste de la primera parte, en la que apenas inquietó el UCAM Murcia, y su lanzamiento se perdió cerca del palo de la meta local.En la segunda mitad salió algo más dominador el cuadro murciano, que necesitaba hacer pronto el empate. Nada más volver de los vestuarios, primero Gianfranco salvó un cabezazo de Quiles y después un remate de Arturo se iba a estrellar con la madera. La insistencia iba a terminar dándole su recompensa al UCAM, que empataba por mediación de Marc Fernández después de un excelente pase entre líneas de Arturo. Y el susto pudo ser peor si en la siguiente acción el disparo de Vivancos hubiera encontrado portería.La reacción celeste fue buena y poco después Echu tuvo el gol de la victoria, pero no acertó. Con el partido ya casi acabado, el meta murciano quedó dañado en una acción y Lolo González tuvo un gran gesto deportivo, parándose y no sacando provecho de la jugada. La Condomina se lo agradeció y lo despidió con una merecida ovación.