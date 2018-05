El CD Ejido cae en el último partido en Santo Domingo

El CDEl Ejido no pudo despedirse con un sabor dulce de su afición esta temporada tras perder ayer por 0-2 ante el Granada B en su último duelo del curso como local. Los ejidenses, pese a que gozaron de numerosas ocasiones claras, no tuvieron un acierto que sí tendría un filial granadino que, al igual que los de casa, ya no se jugaba nada importante tampoco, pero se llevó tres puntos que le hacen fuerte en el octavo puesto, mientras que los de González caen hasta la décima plaza.Se notó desde el principio que no había nada importante en juego entre dos equipos ya salvados y sin opciones de alcanzar metas mayores. No hubo intensidad, aunque el cuadro ejidense fue el que trató de llevar siempre la iniciativa. Aunque tardaron en llegar las ocasiones claras, todas fueron del lado celeste. Álvaro Ocaña probó suerte con un disparo lejanísimo, casi desde el centro del campo, a los seis minutos de un choque que empezó a desperezar a la grada a partir del 16’, cuando Alfonso casi hace el 1-0 con un remate de cabeza a un córner de Velasco, pero erró en su testarazo y lo mandó fuera. Más se rozaría el tanto en el 21’, en un balón de Alfonso a Pino, que le ganó la espalda a los defensas visitantes pero no pudo con los reflejos del guardameta Aarón, que se adelantó al delantero cordobés. El cancerbero salvaría también a los suyos en el 32’, al parar con los pies un mano a mano con Samu Corral.Se mostró muy insistente el CDEl Ejido en la recta final de la primera parte. Tuvo el mando del juego, creó oportunidades pero no llegaba a provocar peligro inminente. No fue efectivo. Si lo fue, sin embargo, un Granada B que, tras una buena contra, abrió el tanteador con un gol de Andrés García, cuyo disparo dio en un defensa local y despistó a Cristian Arco. Se adelantaban en el 42 los foráneos en una contienda en la que se estaban mostrando mejor los de casa, que se marcharon al descanso por detrás en el luminoso.A los de González no les quedaba otra que meter más intensidad al choque, pero su oponente se llevó el duelo a su terreno. No cuajaban los almerienses en ataque ante un Granada B muy disciplinado en defensa que, en el 78’, en una jugada a balón parado, encontró el 0-2, obra de Nacho Buil. El duelo se puso muy cuesta arriba para los celestes, aunque tuvo una gran ocasión para recortar diferencias en el 87’, en un penalti ejecutado por Lolo González, posterior a la expulsión por manos de Antonio Marín, que paró Aarón. Ya en el descuento, los granadinos pudieron hacer el tercero, también desde los once metros, pero Cristian Arco, como respuesta a su homólogo, paró el lanzamiento de Juancho y evitó una derrota más abultada.