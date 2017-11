El CD Ejido sigue de dulce en casa

El CD El Ejido mantiene su buena racha de resultados y encadena su quinta jornada en positivo, sin saber lo que es perder. De dulce sigue un conjunto celeste que, tras una primera mitad descafeinada, se puso las pilas en la segunda en busca de un nuevo triunfo para el que allanó el camino Lolo desde el punto de penalti en el 60’ y que sellaría Alfonso en el 73’. Los almerienses vuelven a dar un importante paso para distanciarse de los puestos de descenso y empiezan a mirar más de cerca los puestos ambiciosos.Pese a la presión asfixiante que ejercieron los locales desde el primer minuto, impidiendo a su oponente salir con el balón jugado, fueron los cordobeses los primeros en acercarse a la meta defendida por Gianfranco, que en el 3’ salvó un mano a mano ante Kevin en una jugada invalidada por falta previa del jugador foráneo. En el 6’, los verdiblancos volvieron a probar suerte tras un saque de esquina, pero la defensa local estuvo acertada. Los celestes mostrarían los dientes en ataque un minuto más tarde, en la primera intrusión por banda de Emilio Cubo, que centró al área desde la línea de fondo pero no encontró rematador.En la primera mitad no hubo un dominador claro, aunque el filial cordobesista mostró mejores formas en la parcela ofensiva, creando mucho peligro por banda derecha, con Sebas Moyano como protagonista. Perdió varios balones el conjunto de González en mitad de campo, donde le faltó control, que casi le cuestan un disgusto a los almerienses, que intimidaron de forma leve al guardameta Marcos Lavín con un disparo de Echu, que mandó una volea a las nubes en el 26’, y un acercamientos del mismo jugador al borde del área, pero cayó derribado cuando se disponía a pegarle al esférico y el colegiado le dijo que se levantara. Poca fluidez en el juego en un primer período en el que a ambos les faltó chispa en jugadas ofensivas, sobre todo a los celestes. Tras la reanudación salió más activo el cuadro del Poniente. En el primer minuto de la segunda parte, el colegiado anuló un gol a Javilillo por falta previa de Echu al guardameta cordobés, que recibió un golpe en la cara. Los de González empezaron a encerrar en su campo al Córdoba B, pero no aprovecharon sus primeros minutos de asedio ante un rival al que no había que darle opción a la contra, ya que se mostraban muy peligrosos en la recuperación de balón. El premio para los celestes llegaría en el 60’, en un derribo de Jordi Ortega a Velasco, que recibió un pase de Álvaro Ocaña en el área, que supuso un penalti a favor de los de casa que transformaría Lolo González, que firmó su sexto gol de la temporada y se mantiene como pichichi en solitario de la plantilla ejidense.Con el 1-0 se crecieron los ejidenses ante un oponente que no había tirado ni una vez a puerta tras el descanso y que se lanzó, sin fortuna, a la desesperada para tratar de igualar, pero se encontró un con demoledor contragolpe que culminaría Alfonso en el 73’ para dar más tranquilidad a un CD El Ejido que supo mantener el control y prolongar su mejor racha del curso.