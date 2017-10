El CD Ejido vuelve a la senda de la derrota

Una semana le duró al CD El Ejido la alegría de la primera victoria de la temporada, la que logró goleando al Lorca Deportiva por 5-1 hace dos domingos. Tras imponerse de esa forma tan contundente a los murcianos, parecía que ya se había solucionado el problema de la eficacia de cara a puerta, pero visto lo visto ayer en el feudo de la Real Balompédica Linense, nada más lejos de la realidad. El crono de la reacción celeste vuelve a ponerse a cero tras caer por 2-0 en tierras gaditanas, donde los almerienses tuvieron opciones de sacar mejor resultado pero no atinaron ante la meta defendida por Javi Montoya. La falta de un 9 natural sigue notándose.Que la Balona, en puestos de play off, es un rival más que complicado, y más jugando en su casa, se pudo ver desde el primer minuto. José Ramón estuvo cerca de cazar un peligroso centro de Gato y abrir el marcador nada más comenzar. Los ejidenses, en el 7’, gozaron de su primer acercamiento claro, en un saque de esquina que despejó la defensa de un cuadro local que solo un minuto más tarde sí inauguraría el tanteador con un gol de penalti de Sergio Molina. De nuevo, y como de costumbre esta temporada, los de Alberto González tenían que ir a remolque, con lo que eso cuesta.A pesar de que dolió bastante encajar el 1-0 tan temprano, los foráneos siguieron concentrados en buscar la meta rival, con Emilio Cubo como extremo derecho como gran novedad en el sistema de juego del técnico malagueño, que dio el lateral diestro a Manu. Y en el 14’ fue protagonista Cubo, en un posible penalti favorable a los celestes que no pitó el colegiado. En la siguiente jugada, de nuevo el malagueño probó suerte con un centro cuyo remate, de Echu, dio en un defensor rival. Carralero y Velasco también estaban muy activos en ataque, incisivos, pero sin definición.Los locales, con la mínima ventaja sobre los ejidenses, también hacían trabajar a la defensa foránea, con Gato, Sergio Molina y José Ramón como hombres más peligrosos, aunque el protagonismo se lo llevaría bajo palos Javi Montoya, que salvó a los suyos de encajar el empate con un paradón al disparo de Emilio Cubo en el 39’, última acción destacable de la primera parte.Tras la reanudación apretaron los de González, pero sin tomar muchos riesgos ante un cuadro balono que podría ser matador a la contra. Hasta tres saques de esquina tuvo el CD ElEjido en los primeros diez minutos de un segundo período en el que tuvo la oportunidad de hacer el 1-1 en un lanzamiento de penalti que Carralero, desgraciadamente, falló en el 57’. Montoya y el poste neutralizaron gran parte de opciones de remontar para un equipo almeriense que quiso y no pudo, que llegó a dominar el juego pero que estuvo negado al gol. Lo mejor, el regreso de Javilillo, que tuvo en sus botas el empate en el 80’, pero de nuevo el meta local se lució. El ex de la UD Almería, José Ramón, hizo el 2-0 en el 82’.