Calvé, presentado en el CD Ejido

En la mañana de este viernes, el vicepresidente del Club Deportivo El Ejido Juan Medina presentó junto al segundo entrenador, Pedro Nogueira, al defensa francés Jean Calvé que se ha comprometido con la entidad celeste hasta el 30 de junio del 2.019. ” Tus éxitos, serán los nuestros y deseamos que realices una buena labor”, fueron las palabras del dirigente al jugador que ya está disponible para poder debutar este domingo a partir de las cinco de la tarde frente al San Fernando. ” Agradezco la bienvenida que me ha dado la directiva, y esperamos todos juntos conseguir grandes objetivos en esta temporada. Me hablaron muy bien del proyecto del presidente, y una vez aquí comprobé durante unos días que tenemos un equipo muy competitivo”, fueron las primeras declaraciones del zaguero.

Considera Jean Calvé que el club cuenta con, “un cuerpo técnico de calidad y con un gran entrenador. Todo esto me ha motivado para firmar por este club. He visto dos partidos al equipo jugar, y comprobé que le gusta jugar limpio con el balón y al fútbol. Se juega de forma combinativa, creando espacios y que le gusta jugar”. No duda en reconocer Jean que el CD El Ejido, “merece estar más arriba en la clasificación, y tengo la certeza que se van a lograr los objetivos”.

En cuanto a su posición en la defensa resaltó que, “me gusta la polivalencia y no tengo ninguna preferencia en un puesto fijo. Me adapto perfectamente, y donde el entrenador y el club me necesite podré actuar sin ningún problema. Tengo la experiencia para poder jugar en cualquier sitio, porque además estoy deseando competir y actuar. Esperamos hacer un gran partido en esta jornada, que compita bien y que consigamos un buen resultado”.