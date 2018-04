Candidatura para la Copa

Pese a que desde el club celeste el mensaje, tras cuatro victorias consecutivas y con la permanencia matemática a tiro de piedra, es que no hay fijada ninguna aspiración concreta para las cuatro jornadas que restan de competición a este Grupo IV de la Segunda División B, lo cierto es que esta buena racha, la mejor hasta ahora de toda la temporada, ha llevado al Club Deportivo El Ejido a hacerse fuerte entre los diez primeros clasificados y a mirar más de cerca a las posiciones de play off por el ascenso que a las plazas de descenso directo.

Después de un práctico partido en Lucena, en el que los del Poniente ganaron por 0-1 al Córdoba B, el conjunto almeriense se hizo con la octava posición, dejando atrás los puestos rojillos a 10 puntos, el play out a 8 y quedándose a 7 del cuarto (Extremadura). Con 12 puntos aún por disputarse, se puede decir que el CD El Ejido se ha metido en plena batalla por metas algo más ambiciosas que por la simple supervivencia en una categoría de bronce en la que, a no ser que se produzca una inesperada catástrofe en las próximas semanas, seguirá una temporada más. Y ya serían tres. Las matemáticas, a día de hoy, hacen soñar al vestuario que dirige Alberto González con una clasificación histórica este curso desde que milita en Segunda B, que podría venir acompañada además con un premio que podría traer muy buenos recuerdos a los amantes del fútbol en El Ejido, la posible participación en la próxima edición de la Copa del Rey. Los celestes, octavos a solamente un punto del sexto y el séptimo, presentan candidatura para quedarse con una de esas plazas y poder vivir la temporada que viene, por primera vez en su corta historia como club, como CD El Ejido, la experiencia copera. Pero va a tener que sudar, y mucho, el equipo ejidense, ya que después de recibir esta semana al líder, tendrá que medirse aún a rivales directos por moverse por esa zona como son San Fernando y Granada B (no podría ir a Copa del Rey al ser filial) y terminará la presente campaña viajando a casa de Las Palmas Atlético, que podría estar luchando todavía a esas alturas por la permanencia.