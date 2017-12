Dentro de lo esperado

Si el objetivo prioritario para este curso sigue siendo el de lograr una permanencia de forma tranquila en la Segunda División B, el CD El Ejido va por el buen camino. Los celestes vencieron por 4-3 a Las Palmas Atlético y cierran la primera vuelta de la competición en una relativamente cómoda octava posición, con seis puntos de ventaja sobre los puestos de descenso directo y con la mirada puesta en unas posiciones de play off que quedan a siete. Sin duda, diferencias que no son para nada insalvables, sobre todo teniendo en cuenta la igualdad que reina en la competición.

Se puede considerar que el conjunto que dirige Alberto González, pese a las adversidad y las malas rachas que ha tenido, logra llegar al ecuador de la competición en una situación que entraba dentro de lo que se esperaba, por lo que tanto el técnico como los jugadores están cumpliendo con el guión previsto, sin entrar a valorar detalles que evidentemente hay que mejorar, como los números realizados fuera de casa, donde el celeste es el único conjunto que va a entrar en la segunda vuelta sin saber lo que es ganar aún como visitante.

Pese a la irregularidad en algunos tramos de lo que se ha disputado de campaña hasta el momento, no se puede negar que el equipo del Poniente almeriense ha ido de menos a más, quizás no en resultados de una forma considerable pero sí en lo que a juego y presencia se refiere sobre el terreno de juego. Así, con un CD El Ejido fuera de los puestos rojillos, aunque a tres solamente del puesto de promoción por no descender, y con posibilidad de engancharse al grupo de equipos que optan a dar el salto a las cuatro primeras posiciones, la plantilla se marchará de vacaciones con la sensación de haber hecho bien su trabajo a pesar de los numerosos obstáculos que se le han presentado durante una primera vuelta en la que ha hecho de Santo Domingo su mejor cura para las heridas sufridas como foráneo, una de sus asignaturas pendientes para enero, mes en el que tendrá que decidir si conformarse con su meta prioritaria, la de salvarse sin nerviosismo, o ser más ambicioso.