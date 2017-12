Empate que le sabe a poco al CD Ejido

El Club Deportivo El Ejido sumó en la tarde de ayer un punto en su visita al feudo de un Granada B ante el que tuvo opciones de lograr un mejor premio, pero los locales, más ambiciosos en la segunda que en la primera parte, no estuvieron acertados de cara al gol y firmaron un empate a domicilio en tierras nazarís que les hace acabar la primera vuelta sin saber lo que es ganar fuera.Con la baja de Javilillo, por sanción, y las de Ocaña, Alfonso y David Fernández, por lesión, Alberto González sorprendió con un once en el que hubo dos grandes novedades. Apostó por el canterano Fermín en el lateral zurdo y también hizo debutar a Jean Calvé en el centro de una defensa en la que Emilio Cubo lució, por primera vez este curso, el brazalete de capitán del conjunto ejidense. No era un partido nada fácil para los almerienses, que visitaban al cuarto clasificado, un filial nazarí que buscaba su séptima jornada sin saber lo que es perder para tratar de mantenerse en unas posiciones de privilegio que quedaban a cinco puntos de los del Poniente, que por otro lado quería cerrar la primera vuelta con, por lo menos, una victoria lejos de casa. La primera mitad estuvo marcada por la igualdad sobre el terreno de juego, aunque fueron los locales los que llegaron con más claridad, los que mostraron más chispa, pese a las pocas ocasiones de las que gozaron ambos equipos. Rodri avisó en el 17’ con un fuerte disparo que se marchó por encima del larguero de la meta defendida por Aarón. Tres minutos más tarde respondería el cuadro local, con un tiro de José González que se topó con el poste. Se pidió un posible penalti para los almerienses en el 37’, pero el colegiado no lo entendió así. Con un doble disparo, de Echu y posteriormente de Velasco, se llegó al tiempo de descanso con el marcador inicial.Salió mucho más activo en ataque en la segunda mitad el equipo de González. Le costaba generar peligro, debido a la buena labor defensiva de los granadinos, pero aún así, los celestes rozaron el gol en el 50’, en un cabezazo de Velasco, y segundos después en un remate de Carralero. Saltó a por todas el CDEl Ejido en este segundo período, aunque no debía despistarse lo más mínimo ante un oponente que podía hacer mucho daño en la contra. La tuvo Samu Corral en el 55’, pero su disparo se marchó alto cuando los aficionados celestes que viajaron hasta tierras granadinas casi cantaban ya el 0-1. No estaba aprovechando sus oportunidades el conjunto del Poniente.Los granadinos, al igual que los almerienses en una jugada similar en la primera mitad, pidieron penalti en el 66’ por un supuesto derribo de Emilio Cubo a Casi, pero el colegiado estaba muy cerca y no decretó nada, como tampoco lo hizo en el 70’ cuando cayeron en el área Paquito y Velasco. Tuvieron los almerienses sus minutos de asedio al área local, estuvieron muy metidos en el partido y merecían marcar. Casi lo logran con un disparo de Echu en el 75’, pero el cancerbero Aarón salvó los muebles. Los minutos pasaban y ningún equipo era capaz de inaugurar el tanteador en un choque en el que el botín aún no tenía un dueño claro, aunque por ganas y ocasiones lo estaba mereciendo más un CD El Ejido que parecía estar jugando en casa gracias a la calurosa animación de sus aficionados en el feudo rojiblanco.En la recta final pudo llevarse los tres puntos cualquiera, pero los ejidenses se mostraron más ambiciosos que un Granada B que esperó al error del rival, algo que, por fortuna para los intereses almerienses, no ocurrió. Finalmente ambos conjuntos tuvieron que conformarse con un punto, muy trabajado por parte de un equipo celeste que, pese a que hizo méritos para ganar, terminará la primera vuelta sin saber lo que es vencer lejos de su feudo de Santo Domingo.