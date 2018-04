Fructífero final de cursoLos almerienses, a un paso de certificar sus objetivos

El Club Deportivo El Ejido ha llegado a la recta final de temporada con las pilas muy puestas y eso le ha llevado a estar ocupando actualmente la séptima plaza de una tabla clasificatoria en la que, teniendo en cuenta las matemáticas, aspira a quedarse en uno de los puestos que le darían la posibilidad de estar presente en la Copa del Rey la próxima campaña e, incluso, aunque sea algo ya muy complicado, entrar en posiciones de play off. Y es que quedan tres jornadas, nueve puntos en juego que pueden decidir mucho aún en un Grupo IV de Segunda División B donde todo está igualadísimo.

Es tal la igualdad que reina en la clasificación que, por el momento, solamente pueden decir que están totalmente salvados los seis primeros clasificados cuando restan tres choques nada más para la conclusión de la campaña regular. La permanencia se vende muy cara esta temporada. Los ejidenses la tienen en su bolsillo, pero sellarla de forma oficial se está haciendo de rogar aunque las miradas del cuadro del Poniente estén ya puestas en metas más ambiciosas. Esta recta final de campaña está siendo más que fructífera para los almerienses que, tras igualar 1-1 ante el Marbella, encadenan ya cinco jornadas sin saber lo que es perder. De ellas, cuatro fueron victorias, lo que ha provocado que el ejidense sea el tercer equipo con mejor media de puntos en los últimos ocho encuentros ligueros disputados. En este Grupo IV está superado por el Real Murcia, que tiene una media de 2.50, y el Cartagena (2.13). Los celestes igualan con Villanovense y Las Palmas, con una media de 1.75 puntos por partido, y le seguiría, con 1.63, el hasta hace pocos días líder Marbella. Los de Alberto González esperan seguir en esta dinámica positiva y poder cerrar el curso entre los seis primeros clasificados.

Los tres representantes almerienses en la Tercera División tienen más que enfilados sus respectivos objetivos. En el Grupo IX, la Unión Deportiva Almería B empató 1-1 en su visita al feudo del Real Jaén y, aunque no pudo confirmar de forma matemática su presencia en el play off de ascenso a Segunda B, está muy cerca de poder hacerlo. Mientras, en el Grupo XIII, pese a que no hizo un buen partido, en lo que a juego se refiere, el Atlético Pulpileño venció por 2-0 en San Miguel al conjunto de La Unión y se queda también a las puertas de sellar su billete para la promoción de ascenso a la competición de bronce. Además, el triunfo de los pulpileños vino de perlas a sus vecinos de El Hornillo, donde el Huércal-Overa ganó por 5-3 al Lorca B y dio un paso de gigante hacia una permanencia que tiene ya prácticamente en su bolsillo. Así, los tres equipos de la provincia de Almería llevan muy bien encarriladas sus metas más prioritarias, pero aún no pueden celebrar nada hasta que no sea matemático.

El fin de semana que avecina puede darse el caso de que se produzca un pleno de alegrías para el filial, el Pulpileño y el equipo huercalense, ya que existe la posibilidad de que los tres logren sus respectivos objetivos de forma, ya sí, matemática. A los tres les quedarían, después de la de esta semana, dos jornadas más de competición en las que, lejos de la presión, solamente optarían a mejorar sus posiciones en la clasificación. En el caso de los rojiblancos, el primer puesto podría estar a tiro de piedra y el Almería B podría acabar como líder de su grupo.