Ganar cuatro y respirar

En diez minutos de comparecencia repitió el mensaje hasta en cuatro ocasiones. El guardameta René Román expresaba ayer las cuentas que ha hecho el vestuario para cerrar cuanto antes la permanencia y evitar la agonía de la última jornada, escena que se vivió el curso pasado contra el Reus y el anterior frente al Córdoba. El objetivo es claro, sumar cuatro triunfos en las doce jornadas restantes para proyectarse hasta los 49 puntos, rozando la mágica cifra de 50 que suele garantizar la salvación en la categoría de plata.

"Tenemos dos salidas muy complicadas [Valladolid y Reus], pero la imagen que estamos demostrando fuera de casa está siendo buena, competimos y sumamos puntos. Esperemos seguir con esa dinámica para lograr cuanto antes esas cuatro victorias necesarias que nos den la permanencia", comentaba el arquero gaditano a los medios de comunicación tras la sesión preparatoria.

Desde la perspectiva que le proporciona ser uno de los más experimentados del plantel y el que más minutos acumula este curso (2.700, resultantes de disputar de principio a fin las 30 jornadas celebradas), René recalca que el calendario es lo de menos si hacen sus deberes: "Tienes que jugar contra todos y el nivel de la categoría es muy parejo. La semana pasada sacamos un punto en el campo del líder y el equipo está capacitado para competir y ganar en cualquier campo. El Córdoba no nos preocupa lo más mínimo, nuestras cuentas son sumar cuatro victorias en los partidos que quedan. Son siete puntos de distancia, es como si pensamos nosotros en play off, es muy complicado que logren la permanencia, aunque no nos importa lo más mínimo, sumando cuatro victorias nos da igual lo que hagan los demás".

El domingo en el José Zorrilla se las verá con Juan Mata, pichichi de Segunda con 24 dianas, si bien solo piensa en obtener un nuevo triunfo a domicilio para eludir llegar a la última jornada con todo por decidir, evitando sufrimiento innecesario: "Estés arriba o abajo, los últimos partidos de temporada suelen darse resultados que nadie espera porque todo el mundo se está jugando las habichuelas. El factor psicológico y emocional también es muy importante. Estamos a tiempo de no jugarnos las castañas en esos partidos y para llegar tranquilos al tramo final hay que lograr cuatro victorias cuanto antes".

La consigna del vestuario es clara, mientras a nivel personal intentará nuevamente eludir la quinta amarilla, circunstancia que facilitaría el debut liguero de Fernando, su compañero de fatigas bajo palos, que solo pudo estrenarse en eliminatoria copera ante el Cádiz: "Tampoco creo que Fernando esté excesivamente pendiente de eso. Son cosas que tiene el fútbol e intento que no me saquen la quinta amarilla, hay que morderse un poco la lengua y aguantarse. nada más. Fernando es un profesional, entrena día a día de diez y se porta fenomenal conmigo. El día que le toque seguramente lo hará de lujo. Soy un jugador más y si me toca cumplir ciclo no estoy exento, en cualquier lance del juego puede ocurrir, pero no me preocupa".

Junto a él, Pozo, Nano, Fidel y Sulayman se encuentran en idéntica tesitura: "Somos mayorcitos como para saber que hay tarjetas evitables. Estamos muchos jugadores a punto de cumplir y hay que estar con los cinco sentidos en eso porque perjudica al equipo no poder contar el míster con todo el mundo".