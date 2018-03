González desea que el CD El Ejido recupere la fortaleza como local

Alberto González recordaba ayer el buen recuerdo que tiene el CD El Ejido de sus duelos ante el Recreativo de Huelva, sobre todo del partido en Santo Domingo del pasado curso, con una goleada celeste por 6-1. Pese a ello, el malagueño admitía que "hay un bonito recuerdo de su primera visita, pero este es un partido nuevo, un equipo distinto y diferentes circunstancias, aunque la misma necesidad de sumar los tres puntos. Es un rival más, complicado y necesitado, pero es verdad que por el nombre que tiene es bonito enfrentarte a este tipo de equipos con tanta solera". El mister del cuadro almeriense reconocía que "esto es una carrera de fondo y hay que recuperar sensaciones en casa, que es donde siempre nos ha ido mejor, volver a sumar de tres en tres", mientras que, ante la baja nuevamente de Ocaña afirmaba que "es un jugador importante que no ha terminado de entrar en toda la temporada. Es una pena, pero hay que mirar a los que están y competir con la gente que está disponible"

Sobre la rotación en portería, a la que ha vuelto Cristian Arco, el mister celeste fue claro: "Entendemos que Cristian, en el tiempo que ha estado, ha dado buen nivel y es simplemente cuestión de lo que muestra uno y lo que muestra otro. Ahora mismo Cristian está a mejor nivel, teniendo más continuidad en los aciertos. Un portero ya no es tanto hacer grandísimas paradas en un momento dado, sino transmitir seguridad. Gianfranco ha tenido su momento y ahora es el de Cristian, si coge la sartén por el mango y puede mostrar esa continuidad jugará hasta el final de temporada".

Consciente del problema en defensa, que ha llevado a su equipo a ser uno de los más goleados de la categoría de bronce, aseguraba que "me hubiese gustado encontrar la continuidad defensiva desde la primera jornada, pero unas veces las sanciones y otras las lesiones y a veces nuestros errores... Nos ha impedido tener esa consistencia atrás. No se está compitiendo lo bien que deberíamos. Esperemos cortar esta sangría a nivel de goles".

Por último, Alberto González habló sobre el cuadro onubense ante el que los suyos se medirán mañana a partir de las 12:00 horas sobre el césped ejidense, diciendo que el Recreativo de Huelva es "un gran equipo, con buenos jugadores. No es normal que estén en esta situación" y aseguraba que "intentaremos que no estén cómodos, que no sea en este partido en el que encuentren la estabilidad que necesitan".