González está satisfecho

Aunque se han sufrido dos derrotas consecutivas, que se perdió una buena oportunidad para tratar de llegar a la última jornada con opciones de quedarse con un puesto de Copa del Rey, e incluso de play off (si primeramente se hubiese ganado en San Fernando), el Club Deportivo El Ejido encara su última semana de competición salvado, entre los diez primeros clasificados y con aspiraciones de acabar séptimo. Ese es su objetivo para el último duelo, el que jugará en casa de Las Palmas Atlético, cerrar la campaña con 51 puntos, mejorando en cinco sus registros del curso pasado.

Los ejidenses podrían tener mejores cifras, pero las derrotas en el Iberoamericano (4-2) y la de este domingo en su último partido en casa ante el Granada B (0-2), le han hecho mucho daño en este sentido. "Hicimos un partido muy completo, pero ellos tuvieron el acierto que nosotros no tuvimos. El partido hubiese durado tres horas más y seguiríamos sin marcar. Pusimos todo menos el acierto", comentaba Alberto González tras la conclusión del partido ante el filial nazarí, frente al que aseguraba que "pusimos el empeño y la ilusión para ganar este partido, porque era el último en Santo Domingo, pero no salieron bien las cosas". Pese a ello, el técnico celeste se mostró muy satisfecho con el trabajo de los suyos en un plano general de toda la temporada y destacó que "hemos tenido un empaque que el año pasado no teníamos. Creo que damos un paso más, que somos más respetados en una categoría de la que van a descender equipos con más presupuesto que nosotros. Aunque haber perdido los dos últimos partidos nos ha dolido, hemos cumplido el objetivo de salvarnos y estar entre los diez primeros. Trataremos de acabar con 51 puntos".