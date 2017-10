Gran mejoría lejos de casa

El malagueño indicó que "en la segunda parte ha habido momentos en los que hemos tenido el balón y nos hemos sentido a gusto, el empate es justo, pero si alguien ha merecido ganar hemos sido nosotros". Del Recreativo dijo que "esperaba un buen rival, es un equipo que ha cambiado casi entero, al que le ha costado arrancar... Lo único que me ha resultado raro ha sido el cambio de De Vicente".

El CD El Ejido, pese a no saber lo que es ganar aún lejos de Santo Domingo, sigue dando pasos de gigante en su objetivo de mejorar como visitante. El fin de semana logró un importante y trabajado punto en su visita al feudo del Recreativo de Huelva (1-1), ante el que sumó su segundo punto como foráneo de la campaña, siendo el primero el logrado en la jornada inaugural frente al Jumilla (0-0). Los celestes hicieron un gran partido ante un Decano al que incluso pudieron ganar, pero de nuevo tomó protagonismo la falta de eficacia arriba. Aún así, el cuadro del Poniente almeriense sigue siendo la kriptonita, aunque menos dañina, de los albiazules, que en tres duelos que han disputado ante los almerienses, es la primera vez que no ven escaparse los tres punto, como en las dos anteriores.

Toca recibir al Extremadura el domingo (18:00)

Después de vencer al Écija (1-0) y de empatar en casa del Recreativo de Huelva (1-1), el Club Deportivo El Ejido tratará de encadenar un tercer resultado positivo, algo que no ha ocurrido desde que comenzó la campaña, puesto que solamente consiguió enlazar dos empates en las dos primeras jornadas. Desde entonces no había encontrado una regularidad positiva que ya parece estar rozando con sus dedos, aunque tendrá que demostrarlo el próximo domingo a las 18:00 frente al Extremadura en casa, donde los de González aún no saben lo que es perder. Los azulgrana llegan a la cita tras empatar en casa con Las Palmas (1-1).