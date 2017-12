Jean Calvé, polivalencia y veteranía

En la mañana de ayer fue presentado de forma oficial Jean Calvé, reciente fichaje del CD El Ejido que podría debutar mañana en el duelo que los celestes afrontarán ante el San Fernando CD en Santo Domingo a partir de las 17:00 horas. El acto de presentación contó con la presencia de Pedro Nogueira, segundo entrenador celeste, que ejerció como traductor del jugador galo, y Juan Medina, vicepresidente de la entidad, que dio la bienvenida a la nueva incorporación de la primera plantilla y dijo que "esperamos que tenga mucho éxito".

El defensor de 33 años de edad tomó la palabra ante los medios de comunicación reunidos en la sala de prensa de Santo Domingo y lo primero en decir fue "muchas gracias, espero que todos juntos podamos lograr grandes objetivos", en contestación a la bienvenida realizada por Medina un minuto antes.

Sobre su decisión de recalar en el conjunto del Poniente almeriense, el futbolista nacido en el departamento francés de Val-d'Oise, perteneciente a la región de Île-de-France, al norte de París, comentó que, "se puso en contacto conmigo un agente conocido del presidente. Busqué información sobre el club y estuve dos días viendo al equipo. Creo que es un grupo competitivo, con un entrenador de calidad, y eso me ha motivado a firmar por el CD El Ejido". Aunque fue presentado ayer oficialmente, Calvé lleva ya en territorio español varias semanas, por lo que ha podido conocer y analizar el que será su nuevo entorno. Tras ver dos partidos del equipo celeste, aseguraba que "es un equipo al que le gusta jugar al fútbol, de toque, intenta salir limpio, con juego combinativo", y se mostró tajante y confiado al decir que "creo que podemos estar más arriba de lo que estamos ahora".

El galo destaca por su buen golpeo a balón parado y por su polivalencia. Aunque su demarcación natural es la de central, puede jugar también tanto en banda izquierda como en la derecha, por lo que se convertirá en un buen comodín en este sentido para Alberto González. "Siempre me gustó la polivalencia, no tengo preferencia en cuanto a una demarcación u otra. Tengo experiencia para cualquier posición defensiva, pero estoy a disposición del técnico, que es el que finalmente decidirá en qué lugar puedo aportar más al equipo", dijo el jugador.

Las bajas de Álvaro Ocaña, que no volverá hasta después de Navidad, y de David Fernández, podrían hacer que el francés, que seguramente entrará en la convocatoria al igual que Samu Corral, gozara de sus primeros minutos con la elástica del CD El Ejido esta misma semana, ante el cuadro isleño, pero a priori no apunta a la titularidad. "Estoy deseando volver a competir, me gustaría hacerlo este fin de semana", admitía Jean Calvé, que inicia una nueva aventura futbolística en El Ejido, donde espera aportar la experiencia adquirida en el fútbol profesional de Francia, donde ha militado en el FC Sochaux-Montbeliard, Le Mans UC 72, AS Nancy-Lorraine, FC Lorient, . Grenoble Foot 38 o SM Caen, en la máxima categoría del balompié galo (Ligue 1).