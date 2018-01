'Manita' y próspero año nuevo

El CD El Ejido comenzó el año de la mejor forma posible, con una contundente victoria frente al Jumilla, manteniendo su fortaleza en Santo Domingo y aprobando, por fin, una asignatura que llevaba pendiente desde la primera vuelta, la de encadenar dos triunfos consecutivos. Un gol de penalti de Lolo y un doblete de Corral pusieron el duelo en bandeja al descanso a un cuadro celeste que remató a su oponente en el segundo período con el penal materializado por Carralero la manita que cerró Echu a pocos minutos del final.

Como si del primer día de colegio se tratara, después de las fechas navideñas, saltó el conjunto ejidense algo perezoso al terreno de juego. Casi tres semanas sin jugar es lo que tiene. Mucho más activo lo hizo un rival que se lanzó a por todas desde el primer minuto, gozó de claras ocasiones pero no supo aprovecharlas ante un cuadro local que, como era de esperar, empezó a despertar con el paso del crono. En el 3', Julián se encontró con un balón en el pico del área y golpeó con fuerza, pero su disparo chocó en un defensor celeste. Solamente un minuto más tarde volvía a avisar el Jumilla, con un centro área que casi caza Chaco, aunque el colegiado invalidó la jugada por fuera de juego. A los murcianos, dada su situación clasificatoria, no les quedaba otra que ir a por todas, y los de casa debían reaccionar cuanto antes.

La primera ocasión para los de Alberto González llegó en el 10', en un mano a mano de Samu Corral, tras un gran pase de Carralero, en el que estuvo atento y muy rápido Embela para evitar un 1-0 que llegaría, ya con el dominio del juego del lado local, en el 20'. Ruipérez Marín señaló penalti por un empujón a Corral en el área pequeña y Lolo González fue el encargado de materializarlo, adelantando a los suyos y sumando su séptimo gol en la presente campaña. Y las cosas se pondrían mejor aún para los del Poniente en el 22', tras aprovechar Corral un error garrafal de la defensa murciana. El ariete celeste presionó en la salida del balón desde la zaga visitante y logró que sus oponentes erraran en una cesión que cazó para hacer el 2-0. El granadino, uno de los más activos en la primera mitad, también firmó el tercero de la tarde para los almerienses. Gran jugada de Alfonso por banda izquierda, llegando a línea de fondo y marchándose en velocidad de varios defensas para encontrar un hueco y pasar hacia atrás , al borde del área pequeña, donde Corral la enganchó para hacer el 3-0, su segundo tanto del partido. Superioridad tanto en juego como en el marcador del CD El Ejido al descanso.

Tras la reanudación, pese a que los foráneos no se dieron por vencidos, nada pudieron hacer para meter miedo a un equipo del Poniente muy seguro en defensa y tranquilo, como no podía ser de otra forma con un 3-0 a favor, sobre el césped. De hecho, en el 50', el colegiado manchego decretó penalti, nuevamente favorable a los de González, por falta sobre Samu Corral, protagonista, de una forma u otra, en todos los tantos del CD El Ejido hasta el momento. Carralero hizo subir el 4-0 desde los once metros y el Jumilla se quedaría con diez al ver la segunda amarilla, en la jugada del penal, su capitán Neftali. Solamente una hecatombe podría hacer que se le escapara este partido a los celestes, que cerca estuvieron de hacer subir el quinto al tanteador en el 60', pero el colegiado anuló un gol a Corral por fuera de juego.

Santo Domingo era una auténtica fiesta. La grada de animación invitó a tribuna a unirse a los cánticos y el feudo celeste animó en conjunto a los suyos, a un cuadro ejidense en el que debutó, tras sustituir a Corral, Antonio Pino en el minuto 70, cuando el CD El Ejido jugaba ya con una comodidad casi excesiva ante un oponente muy tocado que prácticamente no se acercó a la meta defendida por Gianfranco, que no tuvo trabajo en todo el encuentro. En los últimos minutos siguió buscando la manita el cuadro celeste y la encontró en el 85', en un balón que recibió de espaldas a la portería Velasco dentro del área y que el centrocampista cedió a Echu, que entraba por el pico de la misma a gran velocidad. El canterano del Madrid batió de tiro raso a Embela y cerró un merecido triunfo de un CD El Ejido que toma carrerilla.

Gianfranco H

Emilio Cubo HH

Fermín HH

Jean Calvé HH

Javi Hernández HH

Lolo HH

Velasco HH

Rodri HH

Javilillo 75' H

Samu Corral HHH

Pino 70' H

Carralero HH

Echu 59' HH

Alfonso HHH

Embela H

Julián H

Álvaro H

Neftalí l

Cifu l

Manu Mique H

Chupe H

Caye H

Titi 69' H

Chaco H

Robles 62' H

Fran Moreno H

Manolo 75' H

Txomin H