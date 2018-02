Mata dos pájaros de un tiro en Lorca

Casi diez meses ha tenido que esperar el CD El Ejido para poder celebrar una victoria como visitante en un partido oficial de la competición del liguera del Grupo IV de la Segunda División B. La última, antes de la que consiguió ayer en casa del colista Lorca Deportiva por 0-2, fue en casa de La Roda por 1-2 el pasado 30 de abril de 2017. El pobre bagaje como foráneo estaba siendo la gran asignatura pendiente en la presente temporada para un cuadro del Poniente almeriense que, además de lograr su primer triunfo lejos de Santo Domingo este curso, logró retomar la senda victoriosa y cerrar un bache que le tuvo cuatro semanas en las que solamente pudo sumar un punto de doce posibles.

Conscientes de lo mucho que había en juego sobre el césped del Francisco Artés Carrasco, ante un rival directo en la lucha por la supervivencia, los celestes salieron a por todas, con ganas de recuperar sensaciones en un feudo que les trae muy buenos recuerdos. Empezaron dando varios sustos los locales, en un balón en largo para Miguelito que tuvo que despejar Gianfranco en el 3' y un saque de esquina de Sergio Rodríguez que casi acaba en gol olímpico en el 6'. Eran los minutos de tanteo, tras los que los ejidenses empezaron a ganar terreno, avisando a su oponente en el 13', en una jugada en la que Velasco no acertó con el remate a una buena asistencia de Pino. La primera mitad entró en la recta final de la primera parte sin haberse contabilizado ocasiones muy claras, pero en el 40', tras una gran jugada de Javilillo, marcó Antonio Pino, siendo su tercer gol en las últimas dos jornadas disputadas. Parece haberse destapado el ariete cordobés que llegó en Navidad.

Tras la reanudación, y con la mínima ventaja en el tanteador, los de Alberto González se crecieron, se lanzaron a por el segundo para evitar sorpresas. No les fue nada fácil, pese a que en los primeros compases de este segundo período gozaron de numerosas oportunidades, pero unas veces la falta de puntería y otras las buenas intervenciones de Simón, que salvó ante Pino y Carralero en el 52', impedía que el marcador se moviera. Casi lo hizo en el 65', pero de nuevo el meta local sacó un gran remate de Pino. Los almerienses tenían controlado el partido, pero un 0-1 en el tanteador, ante un rival que se está jugando su supervivencia en la categoría de bronce, no convencía. No podía relajarse un CD El Ejido que, sin embargo, en el 82' se vería favorecido por la expulsión al local Miguelito, llegando solamente dos minutos después el 0-2, obra de Alfonso, que no marcaba desde el pasado 19 de noviembre. El granadino suma tres tantos este curso con un equipo celeste que vuelve a recuperar la confianza con una victoria que se ha hecho mucho de rogar.