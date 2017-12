Mejor que en el curso 2016-2017

Alcanzado ya el ecuador liguero llega la hora de hacer balance sobre los números realizados en la primera vuelta de la competición regular y las sensaciones que dejan los mismos para un Club Deportivo El Ejido que está disputando su segunda campaña consecutiva en la categoría de bronce del fútbol español. Así, teniendo como referencia comparativa la 2016-2017, su curso de debut en la Segunda División B, los celestes han logrado en la presente llegar al parón navideño con mejores registros que los que lograron el año pasado por estas mismas fechas, destacando que en el mismo número de partidos (19) han sumado antes de Navidad 4 puntos más (26) en esta 2017-2018.

Los del Poniente almeriense, también de la mano de Alberto González, despidieron 2016 en la posición 14ª, con 6 victorias, 4 empates y 9 derrotas, acabando la primera vuelta con 22 puntos, a solamente 4 del descenso directo, 1 del puesto de promoción por no descender y a 13 del play off por el ascenso de categoría. Sin embargo, los ejidenses han dicho adiós a este 2017 con un mejor sabor. El CD El Ejido acaba el año como 8º en la tabla clasificatoria, con 6 triunfos, 8 igualadas y 5 duelos perdidos, sumando un total de 26 puntos, a 6 de las posiciones rojillas, 3 del play out y a 7 de la promoción por ascender. Mientras, en los que a cifras goleadoras se refiere, los de González marcaron la temporada pasada a estas alturas 23 tantos y recibieron 28, habiendo anotado este año 28 y recibido 27. Es evidente de los números han mejorado, pero lo más importante es que las sensaciones también.

La progresión del conjunto celeste en la competición es más que evidente, solamente hay que escuchar los análisis de los entrenadores de los equipos contrarios, además de fijarse en los registros que está haciendo el conjunto almeriense en comparación con los de su primer año en Segunda B. Pero, aunque el CD El Ejido haya ganado peso en la categoría y siga dando pasos hacia su objetivo de poder aspirar a luchar por el ascenso a la división de plata como mínimo en un par de años, todavía debe mejorar muchísimas cosas que ya deberían estar más que pulidas. Los celestes no son debutantes en la competición de bronce, ya no llevan esa etiqueta, y por lo tanto, hay errores que deben estar corregidos desde hace tiempo. De ello habló el propio técnico malagueño tras la victoria por 4-3 ante Las Palmas Atlético, en la que los suyos llegaron al descuento con un 4-1 a favor y casi se quedan con la miel del triunfo en los labios. González dijo, sobre encajar el 0-1 al poco de comenzar el duelo, que "tenemos que aprender a entrar más metidos en el partido, ya nos ha pasado varias veces" y reconoció que hubo una excesiva relajación de sus jugadores en los últimos minutos que casi le cuestan los tres puntos. Sin duda, deberán mejorar esas dos facetas a su regreso para la segunda vuelta, donde tendrán que aprobar también la asignatura de vencer fuera de casa, que es el único conjunto que la tiene pendiente. En la 2016-2017, los celestes ya habían ganado 2 choques de 9 como visitantes antes del parón invernal.