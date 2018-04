Órdago desde la grada celeste

Se veía venir, aunque no de una forma tan tajante como lo que expresa el comunicado que en la noche de este lunes empezó a circular por las redes sociales bajo las firmas de la plataforma de aficionados Nuestro Poli, Hinchas UCA y Grada 1969, los grupos de seguidores más numerosos del CD El Ejido y que protagonizan el grueso de la animación en las gradas. Era un clamor en cada partido en Santo Domingo por parte de estos celestes, que no dejaban de cantar aquello de "¡Poli! ¡Poli!", a la espera de que la directiva tomara nota e hiciese las gestiones necesarias para recuperar la vieja denominación de Poli Ejido y rescatar, además, el escudo de la desaparecida e histórica entidad que precede a la actual.

Pese a que el presidente Pierre Mevy ha dicho en más de una ocasión que se está valorando el tema, e incluso admitió que a finales de año se conocería si se llevaba a cabo el cambio de nombre, parece que la paciencia se ha agotado en estos sectores de la grada ejidense. Así, los tres grupos, como citaba el texto, "comunican que cesan toda actividad que esté relacionada con el actual principal club de fútbol de la ciudad de El Ejido hasta que no haya noticias positivas desde fuentes oficiales de mencionado club a lo referente al cambio de nombre y escudo en el proceso de creación de la SAD de dicho club. Dicho cese sería ejecutado desde la jornada 35ª hasta un periodo de tiempo indefinido que puede ser incluso de temporadas".

Con este panorama, con el de decenas de fieles menos en un campo ya de por sí poco poblado esta temporada, parece que van a tener que afrontar los de Alberto González el difícil partido del sábado, a las 18:00 frente al líder Marbella, a no ser que directiva y seguidores hablen y lleguen a algún tipo de entendimiento, aunque sea temporal. En el comunicado se decía también que "hemos esperado a tomar esta decisión a que el club obtuviese una estabilidad deportiva para que no pueda repercutir en malos resultados que lleve a una posible pérdida de categoría. Esta decisión ha sido tomada al ver que cada vez las posibilidades de que el cambio de nombre llegue a buen puerto son cada vez menores", dejando muy claro además que "no tenemos ningún problema personal con nadie de la directiva y expresamos nuestro máximo respeto hacia el actual principal club de fútbol de la ciudad de El Ejido y las personas que lo integran, simplemente queremos ejercer nuestro derecho de expresión y dar un paso más por la defensa de un sentimiento".

Estos seguidores esperan que su órdago, este ultimátum a la directiva del CD El Ejido llegue a buen puerto, ya que si el cambio de nombre se produce, como anuncian en su escrito, se ofrecen a "organizar una grada de animación con un número de personas nunca antes visto en El Ejido, viajes para todos los aficionados que deseen viajar con el equipo fuera de casa y promoción y colaboración con el club cuando sea necesario". Ahora habrá que esperar qué sucede en los próximos días, si la directiva da una respuesta clara sobre el asunto, ya sea la esperada o no por estos grupos de aficionados, y si el sábado las gradas de Santo Domingo lucirán, como mínimo, como de costumbre o si el CD El Ejido se queda sin su grueso de animación.