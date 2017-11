Plantel corto pero suficiente

La pasada semana, en la que se encararon tres partidos en siete días, no solamente se demostró que el Club Deportivo El Ejido va encontrando el buen camino jornada tras jornada y que cada vez ofrece mejores sensaciones y registros, también quedó claro que Alberto González es una pieza fundamental en el éxito que ha tenido, tiene y pueda tener este equipo. Bajo su mando, el conjunto celeste ha salido de una semana frenética con 7 puntos de 9 en su casillero, siendo clave las decisiones del malagueño de hacer rotaciones en los tres compromisos y teniendo en cuenta que también ha sufrido algunas bajas como las de Carralero, Senah Mango o Emilio Cubo, uno de sus jugadores más importantes.

Con la salida de Pedro Oldoni y Jefferson se avistaba un futuro muy oscuro para un equipo celeste que se quedaba solamente con 19 jugadores en su plantel, sin contar a los juveniles y canteranos que han ido trabajando con el primer plantel cada semana. Hakim no arrancaba (ni arranca) y el no tener una referencia ofensiva empezó a dar quebraderos de cabeza ante la falta de eficacia de los del Poniente. Pero eso parece haber cambiado. Se demostró el domingo ante el Villanovense, en una primera parte en la que los almerienses no fallaron en sus dos primeras ocasiones más claras.

También se ha mejorado en defensa. Y mucho. El sistema de juego de González no se ha visto perjudicado por sus muchos cambios de jugadores la semana pasada, con sus obligadas rotaciones para dar descanso a los que llevaban acumulados demasiados minutos y oportunidades a los que están metiendo presión en cada entrenamiento para hacerse con un hueco en el once. El técnico malagueño confió en esa enriquecedora competencia y en el potencial de todos sus jugadores y ellos dieron la cara y la talla sobre el terreno de juego. Ahí están los resultados. Las rotaciones han demostrado, tras una semana que era como una prueba de fuego, que, pese a lo corta que es la plantilla, por el momento a González le es suficiente hasta el mercado invernal, siempre y cuando las lesiones respeten, claro está.