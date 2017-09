Posibilidades 'de bronce' para la delantera

Aunque la pasada jornada el CD El Ejido logró la primera victoria de la temporada, y con goleada por 5-1 ante el Lorca Deportiva, el tema de la carencia de delanteros centro, tras las salidas de Pedro Oldoni y Jefferson, y lo poco que ha demostrado hasta el momento Hakim, sigue creando mucho debate en el entorno del club del Poniente almeriense, cuyo presidente, Pierre Mevy, aseguraba hace ya casi dos semanas, que la entidad está trabajando en la búsqueda de un 9 de garantías y cuyo fichaje, a priori, sería anunciado en breve. A día de hoy, sigue sin haber noticias de la llegada del ansiado ariete, aunque el propio empresario de Tel Aviv y avisaba que no iba a ser una tarea nada fácil encontrar un goleador que cumpla los requisitos básicos para convertirse en la apuesta celeste: que esté libre, que tenga ficha de profesional y, sobre todo, que de la talla.

A estas alturas, el abanico de posibilidades que tiene la secretaría técnica ejidense es más que escaso. Si las miradas se centran solamente en tantear la Segunda División B, solamente una decena de jugadores están legalmente parados, sin contrato, por lo que entrarían dentro del mercado para el CD El Ejido, aunque de esa decena de futbolistas, la mitad habría tomado la decisión de colgar ya las botas por culpa de las lesiones o por la edad, aunque en los directorios de jugadores de la presente temporada sigan apareciendo como jugadores libres y disponibles, como son los casos de los delanteros centro Javier Vicente (36 años), que ha pasado a formar parte de la directiva del San Sebastián de los Reyes, su último equipo; el italo-argentino Luciano Becchio (33), que acabó su contrato con el Atlético Baleares en junio; Chando (36), que ya el año pasado pidió, por lesión, su baja federativa voluntaria con el Atlético Baleares para dejar una ficha disponible; el mítico Ranko Despotovic (34), tras su paso por el Marbella; y Jorge Perona (35), que según ha podido saber este diario podría estar ya trabajando como ojeador por la zona del Levante.

Contando con que esos cinco jugadores hayan decidido no volver a vestir de corto de forma profesional, las posibilidades del CD El Ejido para encontrar un delantero en la categoría de bronce se reducen muchísimo. En la lista quedarían, del Grupo I (junto a Javi Vicente), Mateo Ferrer (26), ex del Pontevedra, con el que jugó fase de ascenso a Segunda A, y Rubén Negredo (34), hermano del exdelantero de la UD Almería, Álvaro Negredo. A priori también se estaría planteando dejar el fútbol, pero algunas informaciones lo colocan en la órbita del RSD Alcalá del Grupo VII de 3ª División. En el Grupo II no hay ningún delantero libre, mientras que en el III, con Becchio y Chando, quedaría el francés de 22 años Mickael Latour, criado en la cantera del PSG. El vínculo de Pierre Mevy con el club galo podría haber permitido algún tipo de acercamiento, aunque no existe confirmación alguna al respecto, ya que se desconoce si la entidad celeste está tanteando a futbolistas de Segunda B o de categoría superior.

Por último, en el Grupo IV, en el que milita el conjunto de Alberto González, junto a Perona y Despotovic, está Jafar Yeboah (22), un delantero ghanés que ha militado en dicha competición en los últimos tres años, en el Granada B y el Lorca CF, y ha marcado solamente tres goles. También cumpliría el perfil, por su condición de jugador libre, Pedro Mérida, ex del Marbella y del propio CD El Ejido, donde no fraguó y en el que recibió algunos pitos en momentos puntuales de la afición de Santo Domingo ante sus pobres cifras goleadoras. Sin duda, si la entidad ejidense se tuviese que limitar a elegir solamente entre los arietes libres de la Segunda B, su decisión sería más que complicada ante la falta de garantías de cara al gol por parte de los posibles candidatos de bronce.