Positiva competencia bajo palos

Alberto González ya avisaba ante los medios de comunicación hace dos semanas, tras el partido en el que su equipo logró la primera victoria de la temporada al golear al Lorca Deportiva (5-1), que podría plantearse dar continuidad al guardameta Cristian Arco, que ha sido titular en los dos últimos encuentros del CD El Ejido al lesionarse en un dedo su compañero Gianfranco. El técnico malagueño lo dijo por un motivo más que evidente, porque el granadino, pese al resultado obtenido el domingo en la Línea de la Concepción (2-0), ha demostrado estar más que preparado para tener un puesto en el once ejidense. Y este fin de semana que se avecina, en el que los almerienses reciben al Écija Balompié el domingo a las 18:00 horas, González va a tener que decidir si finalmente decide dejarse llevar por la inercia de las últimas dos semanas y apuesta por la continuidad de Arco o vuelve a poner bajo palos a Gazzaniga, que hasta su baja por lesión era el dueño de la meta celeste.

El preparador malagueño debe afrontar otro dilema de cara a confeccionar su equipo de inicio. Ya le ocurrió los mismo en el lateral izquierdo, demarcación en la que Javier Hernández parece hacerse fuerte mientras Álvaro Ocaña sigue en la enfermería. El jugador gaditano cedido por el Real Madrid se ha ganado el puesto, pero en cuanto el de Teba (Málaga), uno de sus hombres de confianza en el vestuario, esté disponible y coja el ritmo, la competencia va a ser interesante a la vez que muy positiva para el crecimiento del equipo. Esta misma situación ya se va a dar dentro de unos días en la portería, ya que Gianfranco, aunque estuvo en la expedición que viajó a casa del Linense, no fue titular por precaución, pero ya está totalmente listo para volver a ponerse los guantes en la competición liguera.

¿Quién jugará el domingo ante el líder bajo palos? A priori todo hace indicar a que el hispano-argentino de 23 años, si realmente tiene el OK de los servicios médicos para jugar, será el cancerbero de inicio. Gianfranco disputó las primeras cinco jornadas de la temporada como titular, acumulando un total de 450 minutos y encajando 10 goles, dejando solamente su meta a cero en la jornada inaugural en Jumilla (0-0). Su media es de 2.0 tantos por duelo, perdiéndose los dos últimos compromisos del conjunto del Poniente almeriense por una lesión en un dedo. Mientras, su compañero Arco, de 22 años de edad, ha encajado 3 goles en 180 minutos que ha disputado, por lo que su media es negativa con respecto a la de Gianfranco, pero no se podría comparar con la de su compañero a no ser que ambos hayan disfrutado del mismo número de minutos. En ese sentido, González, en principio, no se dejará guiar por las cifras sino por las sensaciones, y lo cierto es que los dos guardametas han hecho méritos de sobra para que sean muy buenas, lo que, sin duda alguna, complicará la decisión del entrenador celeste en lo que a elegir un portero titular se refiere.

Esta situación que se presenta ahora para González pone de manifiesto el acierto de la dirección deportiva a la hora de contratar a ambos guardametas. Se ha dado en la tecla. Los dos son arqueros seguros, que dan tranquilidad a los suyos pese a su juventud y los errores que aún deben ir puliendo con el paso de las semanas. La competencia sana y beneficiosa para el equipo vuelve a ser protagonista en una posición en la que la campaña pasada también había dos planes A. Aunque García fue titular indiscutible, Álvaro aprovechó cada minuto que tuvo para dejar claro que la meta celeste estaba muy bien vigilada, como ocurre con Gian y con Arco.