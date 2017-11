Preocupa el mal estado del césped

Conforme pasan las semanas de competición se hace cada vez más latente el problema del césped de Santo Domingo. La hierba del feudo celeste no está bien y urge una solución para evitar que los equipos rivales, como el Villanovense, que fue el último en pisarlo, vuelvan a quejarse de un terreno de juego cuyo aspecto justifica cualquiera de esas quejas. De hecho, hasta los propios jugadores del conjunto almeriense han hablado alguna vez sobre el tema ante los medios de comunicación y han expresado su deseo de que se solucione cuanto antes este problema.

Durante una tertulia deportiva en Radio Luz de Dalías, Lolo González y Javier Hernández reconocieron que "el estado del césped perjudica nuestro juego, intentamos siempre jugar desde atrás, pero como está el terreno de juego nos cuesta". Además, está el tema de las lesiones. Bien es cierto que curiosamente las lesiones de los miembros de la plantilla celeste este curso han llegado, por el momento, en partidos lejos de casa, aunque quisieron recordar que "las lesiones las estamos teniendo a domicilio, pero hay que tener en cuenta que son partidos a los que llegamos después de mucha carga de los entrenamientos sobre ese césped".

Pierre Mevy tendrá que anotar en su libreta de prioridades para esta temporada la de buscar una solución lo más rápido posible para el verde de Santo Domingo, aunque no depende de forma directa del israelí, ya que son unas instalaciones municipales gestionadas por el Instituto Municipal de Deportes de El Ejido (IMD). No obstante, de tomarse la decisión de cambiar el césped en la presente campaña, ya no podría hacerse hasta mínimo el parón navideño, ya que se necesitarían alrededor de dos semanas para una necesaria resiembra. Otra opción, para no esperar hasta finales de diciembre, sería que el CD El Ejido se mudase al campo de Santa María del Águila durante mínimo un partido como local. También estaría la posibilidad de esperar hasta el mes de marzo, cuando los del Poniente almeriense encadenen dos jornadas consecutivas jugando a domicilio, lo que daría al club cerca de una veintena de días para realizar los trabajos de mejora del terreno de juego.

Por el momento la solución al problema del césped sigue siendo una incógnita, ya que ni el club ni el consistorio ejidense se han pronunciado de una forma clara al respecto, pese a que ambos son conscientes de que la hierba del feudo celeste no está en buen estado y perjudica al juego del equipo y supone un riesgo de lesión cada vez más elevado.