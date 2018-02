Preparados para salir del bache

González: "Es una oportunidad para recuperar la confianza"

Para el entrenador celeste Alberto González ante el encuentro frente al Betis Deportivo declara que, "estamos ante una carrera larga, de fondo, donde hay 38 jornadas y en todas tenemos la intención y la obligación de sumar tres puntos. Es cierto que venimos de una dinámica de tres derrotas consecutivas, y que quieres cortar cuanto antes y este partido es el ideal para frenarla ante nuestra afición pero no va a ser fácil porque es ante un rival que está luchando por sacar la cabeza de los puestos bajos. Es una oportunidad de reencontrarnos con nuestro juego y con nuestra afición para intentar sacar los puntos. Es importante recuperar el ánimo, sensaciones y confianza. El lunes estuvimos reflexionando un poco, necesitamos reencontrarnos y recuperar nuestra entidad en el juego. Nos estamos perdiendo en los partidos en algunos momentos. En Badajoz estamos correctos en la primera parte, y luego el gol nos hace mucho daño. Un error no puede suponer perderle la cara al encuentro. Hay que luchar hasta el final, y a mí no me da miedo perder pero si me duele mucho sentirte perdido dentro del choque. Hasta que no pite el árbitro luchamos, no podemos consentir de ninguna de las maneras lo que nos pasa a veces. Además de reconocer que somos el CD El Ejido, y que estamos creciendo. No tenemos el peso de otros equipos, y para estar arriba todo influye. Nos ha confundido cuando nos pusimos sextos, porque esto es un proyecto largo y estamos en una liga con grandes equipos". Dentro de las reflexiones del técnico malagueño, además de reconocer que van a tener en la segunda vuelta su protagonismo también los jugadores del filial, explicó sobre todo la salida de Arregi y dijo que "con Aitor veníamos viendo esta posibilidad desde hace dos semanas. Surgió la opción en el último día, pero esto ocurre desde la llegada de Jean Calvé. Tiene experiencia en Primera División y es de similares características a Arregi, e iba a ser complicado quedarnos con los dos. Al final creo que hemos encontrado la mejor solución para Aitor porque se va a un gran equipo, y seguro que podrá jugar allí más minutos que con nosotros".