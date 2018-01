Regreso celeste a la realidad

Tres derrotas consecutivas han encendido las alarmar entre los aficionados de un CD El Ejido que vuelve a estar tonteando con los puestos de descenso. Perder el domingo en Badajoz, un rival directo, por 3-0 ha sido muy doloroso para un conjunto del Poniente que, tras unas semanas de subidón por verse cerca del play off de ascenso, parece volver a la cruda realidad de su objetivo prioritario, seguir en la categoría de bronce.

"Hay que salir de esta situación, recuperarnos nosotros mismos, recuperar nuestras sensaciones. Ni hace tres semanas éramos tan buenos como parecía, que nos habían puesto por encima de equipos muy importantes, ni ahora somos tan malos como pueda parecer porque estamos en una dinámica que no es positiva. Tenemos muchas más cosas de las que mostramos en el Nuevo Vivero y hay que pensar en recuperarse y sacarlas el próximo domingo", decía Alberto González en la rueda de prensa posterior al duelo en el Nuevo Vivero.

Sobre el partido en tierras extremeñas, el entrenador malagueño comentó que "pisamos más el área rival que el propio Badajoz, pero un error desencadena en un gol del contrario. Que te metan un gol nada más comenzar la segunda parte entra dentro de las posibilidades, lo que no es normal es que ese gol te haga tanto daño. Y eso es lo que tendremos que trabajar, que un lance del juego más no nos puede hundir, porque no nos dejó tocados, nos dejó directamente hundidos. Nos condicionó demasiado".

En relación a la mala racha, que ha llevado al equipo celeste de la 6ª a la 13ª posición en tres partidos, el entrenador del CD El Ejido afirmaba que "ahora se muestra que cuando no estás preparado para estar en ese tipo de posiciones es más perjuicio que beneficio, porque te hace unas ilusiones que luego quizás te cuesta mucho mantenerlas. Te viene un Cartagena o un Murcia y te ponen en tu sitio y cuesta volver a la realidad, pero tenemos que regresar cuanto antes y volver a recuperar la ilusión, ser competitivos y disfrutar del juego. Tenemos que sacar esa tranquilidad para jugar al fútbol que creo que tenemos".