Santo Domingo como gran fuerza

Alberto González, técnico del CD El Ejido, ofreció en la mañana de ayer su habitual rueda de prensa previa a la jornada de competición, que mañana llevará al Real Murcia a Santo Domingo a partir de las 17:00 horas. El míster celeste habló de las sensaciones que ha tenido a lo largo de estos días, después de caer ante el líder por 3-0, y como afronta el duelo ante otro de los gallitos de la categoría.

"Semana que empezó con el mal sabor de boca por la derrota en Cartagena, pero hay buenas sensaciones porque hemos reforzado lo que se hizo bien y se ha trabajado en los aspectos a mejorar. Buena semana de preparación, pensando en lo que nos viene, uno de los rivales más fuertes de la categoría, pero tenemos la confianza que nos da jugar en casa, sentirnos tan fuertes en Santo Domingo", dijo González, que avisaba que "creemos en nuestras posibilidades, pero el rival que viene está incluso mejor fuera de su casa que dentro. Es un partido entre uno de los mejores locales contra el mejor visitante. Nos va a plantear muchos problemas, porque su estilo de juego será asumir pocos riesgos y tiene jugadores potentes arriba y eso lo hace especialmente peligroso fuera de casa. Nosotros tenemos que seguir llevando nuestro juego, llevar la iniciativa, dominar y estar lo más pendientes posible para que la velocidad de ellos no nos haga daño".

El malagueño no ve una ventaja en las posibles ausencias que tenga su homólogo José María Salmerón para este duelo y dejó claro que "tiene una plantilla más que de sobra para suplir tres bajas. No creo que sea un gran problema para ellos, es una plantilla con un presupuesto bastante importante. El jugador 22 puede ser titular en cualquiera de los demás equipos. Es verdad que si se han ido conjuntando las últimas semanas con un once tipo y ahora les obligas a hacer ciertos cambios evidentemente algo se tienen que debilitar, pero por nivel de jugadores no va a ser".

En lo que a efectivos propios se refiere, González tendrá la baja segura del lateral izquierdo Javi Hernández, por acumulación de tarjetas, y numerosas dudas hasta última hora, por lo que el preparador del cuadro ejidense comentaba que "esta es de las semanas que menos claro tengo a estas alturas el once todavía, porque estamos pendientes de algunos problemillas que han surgido durante de la semana y depende de como evolucione el tema de Emilio Cubo, con una pequeña torcedura en el tobillo, Alfonso con molestias, Lolo también... David Fernández ya es uno más, Álvaro Ocaña ya está entrando con el grupo y cada vez mejor, pero todavía no sé si con el ritmo suficiente para poder entrar en convocatoria. Mañana [Hoy] será un día importante para tomar decisiones".

Otro tema que se trató fue la problemática situación que está sufriendo la plantilla al no poder disponer del anexo de Santo Domingo y, hasta hace poco, del propio campo principal, lo que les obliga a entrenar en Santa María del Águila. "El campo ya debe de estar en condiciones para este partido y a partir de la semana que viene volveremos a entrenar en el principal del estadio como lo hacíamos habitualmente. El problema es que el anexo sigue sin estar y así seguirá unas semanas más. Hay que ver como compaginamos Santo Domingo con entrenar en artificial, y no es un artificial cualquiera, es una superficie muy dura, y hay posibilidad de lesionarse. Hay que buscar otra solución".

Para finalizar, el malagueño valoró positivamente la puesta en marcha del #Reto2000enSantoDomingo por parte de la afición, con el que se pretende duplicar la entrada de público al feudo celeste. "Fantástico. Nuestro caballo de batalla es la afición. Estamos creciendo a nivel deportivo y en todos los niveles pero se tiene que ver reflejado también en la grada, porque esto es un espectáculo para la gente. A medida que la gente se anime este proyecto irá creciendo más", finalizaba el entrenador del CD El Ejido.