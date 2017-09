"Siempre jugué en banda, pero como '9' me siento cómodo"

-a la sexta fue la vencida. Se hizo de rogar la primera victoria del curso para el CD El Ejido. ¿Cómo valora la goleada ante el Lorca Deportiva?

-Gracias a Dios llegó la primera victoria que todos deseábamos. Muy contento por el equipo porque la dinámica de juego estaba siendo muy buena y no estábamos teniendo los resultados que nos merecíamos, pero ya han llegado los tres puntos y eso es lo importante. Nos dan un nivel de confianza bastante alto para seguir.

Tengo que aprender cosas porque no es mi posición natural, pero el mister me da pautas que me ayudan mucho"Nuestro vestuario siempre ha estado bien porque sabíamos que no estábamos jugando mal, solo faltaba el gol"

-Ya lleva dos partidos jugando como delantero centro, que no es su posición natural...

-La verdad es que me encuentro bien. No es una posición en la que haya jugado mucho. En algunas ocasiones varios entrenadores me ponían de nueve en los últimos minutos, cuando estaba más cansado, pero por lo general he jugado siempre por banda. Ahora mismo me estoy sintiendo cómodo en esa demarcación, aunque debo reconocer que la semana anterior, en el partido ante el Betis Deportivo, me fui mal para casa porque me sentí un poco responsable por no marcar. El equipo hizo un partido mejor que el que hicimos ante el Lorca Deportiva pero tuve tres ocasiones claras y no las metí. Pasé una semana dura conmigo mismo, pero por suerte el pasado domingo sí entraron los balones.

-Llega la eficacia y el primer triunfo. ¿Qué ambiente se respira en el vestuario ahora?

-El vestuario siempre ha estado bien, porque evidentemente sabíamos que no estábamos jugando mal. Si analizamos todos los partidos yo creo que ningún equipo ha sido muy superior a nosotros, quitando al Real Murcia que nos metió cuatro goles, después de la expulsión y eso, pero todos, tanto jugadores como cuerpo técnicos sabíamos que la dinámica de juego estaba siendo buena aunque es verdad que no estaban llegando los buenos resultados. Al final el fútbol son los resultados y nosotros somos los primeros que somos resultadistas. Al final se ha logrado la primera victoria y es un plus de confianza para seguir creciendo como equipo.

-La clave fue un arranque de partido espectacular. Tres goles en diez minutos...

-Sí, nos metimos en el partido en nueve minutos y nos vimos con tres goles a favor. Sí es cierto que no fue casualidad, estuvimos toda la semana trabajando en ver que era un oponente al que se le podía hacer mucho daño por banda y es lo que hicimos. La idea estaba ahí y salió bien. Luego tuvimos algunos minutos menos buenos, cuando soltamos esa ansiedad que teníamos, pero en la segunda parte el equipo salió con fuerza nuevamente y a ellos se les hizo el partido largo incluso.

-Ahora lo importante es que se mantenga la buena inercia para seguir escalando en la clasificación...

-Yo creo que este año, bajo mi humilde opinión, se pueden hacer grandes cosas. Tenemos que ir paso a paso, estábamos dando pasos cortos pero el domingo dimos uno grande para seguir creciendo y creer que podemos seguir ganando partidos y haciendo un buen fútbol además, que es difícil pero lo podemos conseguir.

-¿Considera que la delantera sigue siendo una demarcación que aún necesita reforzarse en la plantilla ejidense?

-Partimos la pretemporada con tres delanteros, dos se nos han ido por las razones que todo el mundo sabe, y ahora mismo es lo que tenemos. El mister está depositando la confianza en mi y yo lo único que intento es trabajar fuerte, hacer lo que me pide y a raíz de ahí ver si salen las cosas, que yo creo que van a salir. En diciembre ya veremos lo que necesitamos, ya el entrenador tendrá que decidir lo que necesita la plantilla, pero yo creo que con lo que tenemos ahora está bien. La gente compite muy bien, tenemos hambre todos, tanto los jóvenes como los que no lo somos tanto. Tenemos ganas de hacer cosas y yo creo que todo el mundo lo podemos hacer bien.

-Si no llega próximamente un nueve nato, que a priori es la idea de la directiva, todo hace indicar a que será usted el encargado de ocupar esa posición, como mínimo hasta el mercado invernal...

-Sí, yo estoy mentalizado, el mister ya depositó la confianza en mi hace dos semanas. Y lo que hemos hablado siempre, el equipo crea ocasiones, que en el fútbol crearlas no es nada fácil. Hace unas semanas no marcamos y se decía que no había delantero, ante el Lorca hicimos cinco goles y a lo mejor se dice ya que sí lo tenemos. El fútbol en ese sentido es así de ingrato. Yo en esa posición me estoy sintiendo bien, a pesar de que no soy un delantero tipo nueve, soy un poco más de ir al espacio, en velocidad, y yo creo que en fuera de casa podemos hacer más daño, ya que en nuestro campo los equipos se encierran un poco más. El año pasado los doce goles que marqué los hice en banda izquierda, pero siempre he tenido llegada y eso lo tengo, entonces no me preocupa tener que jugar ahí. Sí es verdad que tengo que aprender muchísimo ahí porque no es mi posición natural, pero el mister me está dando pautas que me están ayudando muchísimo por le tema de los movimientos.

-Celebraron uno de los goles con mucha efusividad con el banquillo. ¿Fue una forma de demostrar a los espectadores que están todos a una con el técnico Alberto González?

-Sí, yo creo que fue más por eso, porque de puertas para adentro lo tenemos claro. Fue una celebración para nosotros, porque esto es nuestro pan, nuestro trabajo y llevábamos unas cuantas semanas muy complicadas porque el equipo juega bien y no llegaba la victoria. Fue un agradecimiento entre nosotros mismos, porque aún yendo las cosas mal el equipo cree, todos creemos en el mister y el cuerpo técnico cree en nosotros y eso es importante. Fue una manera de demostrar que estamos unidos, de que la única manera de que esto salga adelante es esa.