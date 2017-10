Tercera 'visita' al descenso

Tras su derrota del fin de semana ante el Extremadura (1-3), el Club Deportivo El Ejido volverá a afrontar otra semana de trabajo inmerso en puestos de descenso. Y ya van tres en lo que va de curso. No cabe duda de que, pese al buen hacer del cuadro extremeño en Santo Domingo, donde los celestes aún no habían conocido derrota, el cuadro de Alberto González no arranca del todo. De nuevo, desde el entorno del club, se vuelve a culpar a la falta de pegada, que evidentemente existe porque la plantilla no tiene un delantero de referencia, pero también hay otros factores que influyen en el irregular caminar que tiene el conjunto del Poniente esta campaña. Sin ir más lejos, ya es el equipo más goleado del Grupo IV con 17 tantos en diez jornadas disputadas, lo que demuestra que también flaquea, aunque sea puntualmente, en labores defensivas.

Los almerienses no han encadenado aún tres resultados positivos y eso les está llevando a sufrir altibajos en una tabla clasificatoria en la que ya han visitado por tercera vez los puestos de descenso directo a Tercera División. También ocuparon la plaza de promoción por no descender y su mejor racha ha sido la que le ha mantenido cuatro semanas seguidas fuera de los puestos rojillos hasta su tropiezo frente a los de Almendralejo, que supuso la primera derrota de los celestes ante su afición de la presente temporada.

De no encontrar González una solución a la carencia de pegada y a la falta de contundencia defensiva, el CD El Ejido va a tener difícil encontrar esa regularidad positiva que le impida estar cada pocas semanas de turismo por el pozo clasificatorio.