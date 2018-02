Valioso punto en el tiempo de descuento

El CD El Ejido salvó un punto en Santo Domingo ante una efectiva Balompédica Linense que llegó a marcharse en el marcador con un 0-2, resultado que mantuvo hasta los últimos cinco minutos, tiempo en el que un mal cuadro ejidense se dejó la piel para dejar un empate en casa, donde lleva tres choques sin ganar, gracias a los goles de Pino (85') y Lolo (94'), que hicieron justicia al esfuerzo local.

Después de cerrar la mala racha en casa del colista Lorca Deportiva (0-2), el conjunto ejidense necesitaba confirmar su recuperación sobre el césped de Santo Domingo, donde recibía un Linense que llegaba a la cita como el mejor equipo de esta segunda vuelta, en lo que a números se refiere, y con la mente puesta en dar caza a los puestos de play off de ascenso. Conscientes de ello, los celestes empezaron ejerciendo una fuerte presión sobre su rival, al que no dejaron respirar en los primeros minutos. Velasco probó suerte con un flojo disparo en el 2', tras una internada desde la banda derecha, y antes de cumplirse los primeros cinco minutos el cuadro local gozó de tres saques de esquina en los que no logró inquietar a Montoya, meta visitante que fue protagonista en una polémica jugada en el 16'. Centro de Emilio Cubo desde la banda al corazón del área, donde cabeceó Velasco ante la salida del meta gaditano, que derribó al centrocampista en un fuerte choque cuando el testarazo se marchó fuera por poco. Se pidió penalti, pero el colegiado no lo pitó. En el 21', en otro centro del lateral derecho malagueño, el esférico se paseó por delante de la meta foránea sin encontrar rematador. Pese a los constantes acercamientos de los de casa al área de su rival, no se sacó tajada. Sí lo haría una Balona que, en su primera ocasión clara, hizo el 0-1. Gran centro de Gato en el 24' casi al borde del área pequeña ejidense, donde Stoichkov remató con la punta de su pie izquierdo para inaugurar el marcador.

Jarro de agua fría para un CD El Ejido que acusó mucho este tanto. El Linense se vino arriba cuando se puso por delante en el marcador y casi rozó segundo un minuto más tarde, en un pase en profundidad de Molina que dejó en buena posición al lojeño Gato. Su centro no fue bueno y se estampó en el lateral de la red. Con el paso de los minutos, aunque con menos fuelle que en el inicio, los ejidenses trataron de recuperar fortaleza y volvieron a la carga en busca del empate. La tuvo el CD El Ejido en el 38', con un disparo de Carralero a pase de Javilillo en el que Montoya tuvo que lucirse para evitar la igualada. No hubo más acciones destacables en una primera mitad en la que los celestes se marcharon con un mal sabor de boca.

Tras la reanudación, viendo que el duelo estaba muy cuesta arriba, aunque la ventaja de los foráneos era mínima por el momento, Alberto González apostó por jugar con dos puntas, dando entrada a Samu Corral en sustitución de Jean Calvé, retrasando a Lolo a la posición de central. Se volcó en busca de la igualada el cuadro del Poniente ante un oponente que podía sentenciar a la contra y que, de hecho, en el 58' aumentó las distancias tras una buena jugada personal de Gato en el área, que finalizó con mucha calidad con un remate al palo corto que engañó a Gianfranco. Otro duro golpe para los de González, que sin embargo no se hundieron. En el 61' casi se cantó el 2-1 en un duro cabezazo de Pino que tuvo que sacar en la misma escuadra Montoya. Solo un minuto más tarde, Corral le pegó rasa a la media vuelta en el corazón del área y el balón se marchó rozando el palo. Los ejidenses estaban teniendo ocasiones, pero también mala fortuna ante un complicado y efectivo oponente.

El crono pasaba y Santo Domingo veía, una vez más, como se estaban escapando los puntos, por lo que González sacó a toda la artillería atacante que le quedaba en el banquillo y dio entrada a Paquito y Alfonso en el 67'. No le salían las cosas arriba a un conjunto ejidense desquiciado e impreciso que, sin embargo, puso emoción a la recta final del duelo con el 1-2 de Velasco a pase de Pino en el 85'. Quedaba poco, pero el feudo ejidense sacó su mayor aliento para llevar a los suyos a un empate que tocó la épica y que llegó en el tiempo de descuento, tras otras dos jugadas polémicas en las que se pidió pena máxima a favor de los locales. Lolo González, pichichi celeste, hizo el 2-2 definitivo desde los once metros.

Gianfranco H

Emilio HH

Fermín H

Paquito 67' s.c.

Jean Calvé H

Samu Corral 46' H

Javi Hernández H

Lolo HH

Javilillo H

Alfonso 67' H

David H

Pino HH

Carralero H

Velasco HH

Montoya HHH

S. Rodríguez H

Madrigal H

Juanmi 83' s.c.

Olmo H

Mario Gomez H

Sana H

Gato HHH

Elías HH

Stoichkov HH

Sergio Molina H

Mauri 68' H

Juampe H

J. Ramón 75' H