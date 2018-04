"Me adapto a todo, ayudar al equipo siempre me va bien"

-una igualada (1-1) la pasada jornada ante un difícil rival como el Marbella, que llegaba como líder a Santo Domingo. ¿Qué valoración nos puede hacer sobre ese partido?

-Creo que el Marbella salió mejor que nosotros, en los primeros diez o quince minutos fueron superiores, tuvieron más llegadas e incluso Añón marcó un buen gol. A partir de ahí se igualó un poco, aunque es cierto que ellos seguían teniendo el control del partido. En la primera parte a ellos se les veía como un equipo más hecho. Creo que se notó la diferencia clasificatoria, sabiendo jugar, con tranquilidad y compitiendo al máximo nivel. En la segunda parte cambiaron las cosas, nos los llevamos más a nuestro partido, el de ida y vuelta que estábamos buscando desde el primer minuto y nos fue bien. Físicamente y mentalmente estuvimos por encima y empatamos. Visto lo visto creo que fue justo.

Ante el Marbella no estuve más motivado, yo siempre estoy con muchas ganas en cada partido, sea cual sea"

-Su posición natural es la de interior derecho, pero ha actuado esta campaña como mediapunta y ahora también como delantero. ¿Cómo se esta encontrando en esa demarcación?

-Bueno, ya se sabe que he jugado en varias posiciones con Alberto González este año. Me intento adaptar lo mejor posible. Sí es verdad que me encuentro muy cómodo, en ese ida y vuelta abarco bastante y me siento cómodo. Siempre he dicho que ayudar al equipo me va bien y me adapto a cualquier posición.

-Es un jugador criado en la cantera del Marbella, club al que se conoce que le tiene mucho cariño. Sin duda, sería un partido con sensaciones especiales, distintas a las de otros encuentros...

-Sí, es inevitable. Son semanas especiales, porque la gente te llama, los amigos, los no tan amigos que son muy aficionados al Marbella. Recibes muestras de cariño por un lado y por otro pues intentas evadirte un poco. Esta semana ha sido especial como la vez que jugué en Marbella, pero cuando estás en el terreno de juego todo se nubla y empieza de cero para mi e intento dar la cara por el equipo que me paga, que en este caso es el Club Deportivo El Ejido.

-Y también supondría una motivación extra, se le vio con muchas ganas en el campo...

-No, aquí te lo puede decir todo el mundo. Yo siempre intento dar todo en cada partido, no sé si se puede decir que estuviera más motivado, pero sí estaba con ganas como en cualquier otro encuentro. No vi esa motivación especial que me comentas.

-El Marbella certificó matemáticamente su presencia en el play off de ascenso a Segunda B con ese punto en El Ejido. ¿Le gustaría que el conjunto de Fernando Estévez logre dar el salto de categoría?

-Evidentemente. Yo hoy defiendo al CD El Ejido, pero si hay un equipo que quiero que se meta y le vaya bien en el play off es el Marbella. Tengo muchos amigos allí, mucha familia, y no te voy a decir que quiero lo contrario. Están haciendo una buena temporada y habrá que ver si finalmente quedan primeros o segundos.