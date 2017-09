Cuando el plan sale bienLa UD Almería B no pierde la estela del Atlético Malagueño

Hay que reconocer que el Lorca Deportiva hizo un desastre de partido en Santo Domingo, que se mostró como un rival muy flojo en labores defensivas y con poca iniciativa en ataque, pero eso no quita que la goleada del CD El Ejido por 5-1, que otorgó a los celestes su primer triunfo, fue fruto de un mérito total de los ejidenses. Alberto González sabía que el cuadro lorquino era un oponente al que se podía hacer mucho daño por las bandas, y quedó demostrado en menos de diez minutos con los tres goles que salieron desde la derecha, con Emilio Cubo como asistente protagonista en todos ellos.

Sin duda fue el duelo, de los que se han disputado hasta ahora, en el que se vio más activo en labores de ataque al lateral derecho malagueño, ya que tuvo libertad absoluta para ello. Y ya se echaba de menos su aportación en una ofensiva celeste que, tras la marcha de Jefferson y Pedro Oldoni, y el hasta el momento bajo nivel de rendimiento de Hakim, ha tenido que reconvertirse sin un 9 puro. González sabía que quedarse con un solo ariete nato (Hakim), que parecía no estar dando la talla, quizás por su juventud, no iba a ayudar en nada a la situación por la que atravesaba el equipo, al que se le resistía la victoria a pesar de que jornada tras jornada mejoraba en su juego. Pero hacer gol se estaba haciendo ya muy cuesta arriba.

El técnico malagueño optó en casa del Betis Deportivo hace dos semanas por sacar un once sin Hakim, su único delantero centro, dando la referencia de ataque a Carralero, escoltado por las bandas por Echu y Alfonso, con Velasco por el centro como enganche. El plan era bueno, pero no dio sus frutos. El CD El Ejido tuvo ocasiones clarísimas para sacar un resultado positivo pero no hubo acierto y perdió por 2-0. El domingo, en casa ante el Lorca Deportiva, González apostó por el mismo sistema, rotando de posición a Echu y Velasco, dando más opción a Cubo para unirse al ataque. Esta vez, sí salió bien. 3-0 en diez minutos, con un comienzo espectacular de los ejidenses, que encontraron la efectividad que tanto ansiaban, con Carralero como protagonista. Es el elegido, como mínimo hasta el mercado invernal, de hacer olvidar que la plantilla tiene huérfana la parcela más ofensiva.

Dos puntos separan a la Unión Deportiva Almería B del Atlético Malagueño en una tabla clasificatoria en la que, por el momento, mandan con solvencia los albicelestes. A priori puede parecer que es poca diferencia la que existe entre ambos en la clasificación, y matemáticamente lo es, pero teniendo en cuenta que el segundo equipo del Málaga no ha cedido aún ningún punto y lleva 21 goles a favor en siete jornadas y solamente 2 en contra, queda claro que seguirle el ritmo no es tarea fácil, pero el Almería B lo está haciendo.

Quitando los dos puntos que volaron en casa frente al Motril, los rojiblancos han ganado con justicia el resto de jornadas, sobre todo en las cuatro últimas, en las que han hecho 13 goles y no han encajado ninguno. La última victoria la sumó el pasado domingo sobre el césped del anexo ante el colista, al que endosó un 4-0. Con los tres puntos se hizo más fuerte aún en una segunda plaza desde la que sigue de cerca la estela del primer clasificado y, además, pone tierra de por medio con sus perseguidores, ya que Motril y Linares, los otros conjuntos que están instalados en play off, sufrieron derrota.

De seguir esta dinámica, aunque aún queda mucha temporada para lanzar campanas al vuelo, el conjunto de Fernández podría llegar al parón navideño más que asentado en las plazas de promoción de ascenso, pero para eso no debe relajarse lo más mínimo. Lo que está claro es que, por ahora, es el único equipo del Grupo IX que está siguiendo, pese a los dos puntos de diferencia, el ritmo de un Malagueño que parece imparable.