Los celestes dan toda una lección al líder

Ni el líder Écija, hasta ayer invicto, fue capaz de celebrar una victoria sobre el césped de un Municipal de Santo Domingo en el que el CD El Ejido aún no ha perdido en los que va de curso. Y ayer fue más fortín que nunca para los suyos, que ganaron más que merecidamente a un primer clasificado que en ningún momento dio muestras de ser superior a los locales. De hecho, el cuadro celeste dio toda una lección a los astigitanos para lograr su segundo triunfo del curso gracias a un gol de Carralero, su nuevo 9, en el minuto 37.

El partido comenzó con el guión esperado, con un cuadro local presionando muy encima a un rival que, a pesar de que tardó en encontrar cierta comodidad sobre el césped de Santo Domingo. A pesar de ello, los astigitanos fueron los primeros en avisar, con un lanzamiento de falta en el minuto 2 que tuvo que sacar de puños Cristian Arco. Habría que esperar hasta el 7' para ver el primer disparo de los de casa. Fue del capitán, Javilillo, que fue asistido por Emilio Cubo pero le pegó mal. Un minuto más tarde, Echu intentó sorprender con un potente zurdazo que se marchó por muy poco. El jugador cedido por la cantera del Real Madrid también remató desde el borde del área un saque de esquina ejecutado por Velasco en el 11'.

Entró bien el conjunto de González en el duelo. Apostó por Javilillo en banda izquierda y Echu por la derecha, con Carralero nuevamente de 9 y Velasco de mediapunta. Los cuatro ejercieron una presión incesante a una linea defensiva astigitana que arriesgaba demasiado. De hecho, en una mala cesión del Écija en el 21', recuperó Velasco a pocos metros del área pero no soltó el balón a tiempo y lo acabó perdiendo. En el 24', el CD El Ejido haría su segundo tiro entre los tres palos, en una falta que sacó Javilillo centrada y con poca potencia, pero que Fermín tuvo que sacar de puños por encima del larguero. El capitán celeste sería protagonista en la siguiente jugada de peligro de los suyos, tras recibir un buen balón de Carralero en el área, pero se escoró demasiado y se quedó casi sin ángulo al acercarse a la línea de fondo. Aún así, sacó un córner. El ejidense cayó derribado en el área visitante en el 29' y se pidió un posible penalti, pero el colegiado no señaló nada.

Se estaba repitiendo la misma tónica que semanas anteriores. Sin ser claro dominador, el cuadro almeriense estaba creando más peligro que su oponente, un líder que incordiaba a la defensa celeste con Manu Reina, Moyita y Álex Escardó, sus jugadores más habilidosos, pero desde el minuto 2' no estaba dando casi trabajo a Cristian Arco. Sí tuvo que estar más atento su homólogo en la portería hispalense. En el 32' intentó una jugada ensayada el CD El Ejido, en un saque de falta desde el lado derecho del ataque local, muy cerca del córner. La ejecutó Carralero rasa al centro del área para que Velasco tocase para Arregi, que entraba por el lado izquierdo. El vasco falló en el disparo. No fallaría Carralero, la nueva referencia goleadora del cuadro ejidense, en el 37'. Cubo robó el esférico en medio campo, por su banda, y metió un balón largo para su compañero, que tras una galopada, se marchó en velocidad de un defensor del Écija y batió de tiro cruzado a Fermín. Los celestes se adelantaban ante un líder que aún no sabía lo que era perder. La alegría local casi se esfuma dos minutos más tarde, en una falta de entendimiento entre Javi Hernández y Cristian que el propio lateral zurdo tuvo que solucionar cuando el esférico casi pasa la línea en lo que hubiese sido un gol suyo en propia puerta. Fue el único error defensivo ejidense en la primera parte.

Tras la reanudación salió más activo en ataque que en los primeros cuarenta y cinco minutos el equipo de Juan Carlos Gómez, que estaba viendo como pasaban los minutos y se hacía efectiva la posibilidad de perder en tierras ejidenses la condición de ser el único invicto del Grupo IV de la Segunda B. Así, Álex Escardó sacó una potente falta en el 52' que tuvo que despejar por bajo Cristian Arco, quedando el balón muerto en el área y con David Castro llegando para rematar. Javi Hernández, muy atento y rápido, sacó el balón para evitar lo que pudo ser el empate de una contienda en la que la grada de Santo Domingo vería, por fin, debutar a Mango, que cogería el testigo de Arregi en el 62'. González también optó por dar descanso a Cubo, que se había dejado el alma tanto en defensa como en ataque, y Manu ocupó su puesto en el 67'. Reforzaba una defensa ahora protegida por futbolistas frescos para encarar el último tramo de una contienda que los del Poniente almeriense necesitaban sentenciar para que no se repitiese la historia de otros duelos anteriores. Evidentemente el Écija no es el Lorca Deportiva, y aunque no fue en ningún momento superior a los locales, no lo estaban poniendo nada fácil.

El CD El Ejido tuvo oportunidad de aumentar su ventaja en varias ocasiones, pero se topó con buenas actuaciones de Fermín, protagonista en la segunda parte de un Écija que en el último cuarto de hora estaba totalmente roto. Acabó defendiendo con cinco jugadores ante los incesantes ataques de los de casa. El líder, hasta ayer invicto, estaba hincando (e hincó) la rodilla sobre el césped de Santo Domingo, feudo en el que nadie ha ganado aún en lo que va de campaña. La afición disfrutó de lo lindo. Merecido triunfo del equipo de González, que incluso acabó con un marcador demasiado corto para lo que se vio en el terreno de juego.

Cristian HH

Emilio HH

Manu 67' H

Javi Hernández HH

Arregi HH

Mango 62' H

D. Fernández HH

Lolo HHH

Javilillo HH

Rodri HHH

Echu HH

Carralero HHH

Alfonso 71' H

Velasco H

Fermín HH

Carmona H

Adri Crespo H

Jonathan H

Luis Martínez H

Marrufo H

Delgado 62' H

Álex Escardó H

Manu Reina H

Alberto 46' H

Ezequiel H

Canillas 75' H

David Castro H

Moyita H