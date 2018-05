Un central experimentado para el CD Ejido

A primera hora de esta tarde, el Club Deportivo El Ejido ha presentado oficialmente al defensa central Sergio Sánchez. Estuvo acompañado por el vicepresidente de la entidad celeste, Juan Medina, que destacó del zaguero natural de Albacete, ” Sergio es un central zurdo con una gran experiencia en la Segunda División B, algo muy importante en una categoría tan complicada como esta, con más de 250 partidos disputados. Por eso estamos seguros de que su llegada será importante para dar seguridad y confianza en la línea defensiva, donde seguro que aportará todo el conocimiento que tiene en esta competición. Además, es un jugador con buena salida de balón, por lo que estoy convencido que se adaptará perfectamente al estilo de juego de nuestro equipo, además de que por su altura también contribuirá a dar seguridad por alto. Ha militado en equipos como el Oviedo, el Compostela, La Hoya Lorca o el Villanovense, además del Melilla, por lo que es buen conocedor del grupo IV de la Segunda B donde nos encontramos. Durante la temporada fue titular indiscutible en el Atlético Baleares, donde disputó 26 partidos. Desde el club creemos que es una gran incorporación, que puede aportar mucho a este proyecto. Así que Sergio, bienvenido al Club Deportivo El Ejido y espero que el próximo año sea un gran año deportivo para ti, porque eso significará que también lo será para el equipo y para el club. Éramos conscientes de que el equipo defensivamente este año no ha estado al mejor nivel y por ello con esta incorporación nuestro objetivo es reforzar la defensa para que la próxima temporada seamos más efectivos y podamos optar a objetivos mayores”.

”Tengo buenas sensaciones, tenía ganas de venir a este nuevo club. Quiero sumarme a este proyecto y tengo muchas ganas de empezar, porque en todo momento hubo un gran interés en que yo viniera, y Alberto Santana se puso en contacto conmigo, también me llamó el míster Alberto González. Hay unas grandes instalaciones de superior categoría, y tengo ganas de empezar y disputar partidos”, aseguraba el zaguero manchego que se adapta, “a cualquier posición que me pida el técnico, aunque donde mejor estoy es de central zurdo. Voy bien en el juego aéreo, para evitar que nos marquen goles. No tenemos que ponernos ninguna meta, competir y luego veremos donde podemos estar. Vengo de una liga donde hay muchos terrenos de juego de hierba artificial, y esta liga del grupo IV es la que más se adapta a la Segunda División en cuanto a infraestructuras. Va a haber muchos aspirantes y por tanto vamos a darlo todo. Me gusta el sistema de juego de Alberto González”.