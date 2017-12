El césped como enemigo

Tras el punto obtenido frente al San Fernando en Santo Domingo el pasado fin de semana, en un choque en el que los celestes encajaron el 0-1 en el primer minuto, fallaron un penalti que pudo suponer el 2-1 en el 18' y que acabaron con diez jugadores la última media hora, Alberto González analizaba el 1-1 ante los medios de comunicación diciendo que "el partido se nos puso muy cuesta arriba desde el primer minuto con el penalti. Ese gol te condiciona porque te obliga a ir a remolque y al rival le da una confianza que no debemos de darle desde tan pronto. Ya sabíamos que el San Fernando era un equipo muy peligroso fuera de casa. Aún así, nuestro equipo supo reponerse, llevamos la iniciativa en la primera parte, pero es verdad que ellos salieron con mucho peligro. En la segunda cerramos mejor las salidas de ellos, salvo alguna excepción cuando estábamos ya con diez".

El malagueño volvió a sacar el tema que tanto preocupa ahora mismo en el vestuario ejidense, el mal estado del césped, y comentaba que "no hay excusas, porque nunca las ha habido, pero es verdad que no estuvimos cómodos cuando tuvimos que llevar el peso del partido. Estuvimos imprecisos, parte por la precipitación nuestra y parte por el campo, que no te deja posibilidad a tener fluidez en el juego, que es algo que necesitas si quieres llevar la iniciativa. Te cuesta mucho más circular el balón, las conducciones, el balón no desliza...".

El preparador celeste también tuvo palabras para Samu Corral, que volvió a vestir de celeste después de diez meses: "Para ser su primer partido después de tantos meses sin competir estoy muy contento. Luchó como un campeón, provocó el penalti y trabajó durante todo el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego".