"Estoy contento de regresar y volver a vestir esta camiseta"

-¿qué nos puede decir del empate sin goles ante el San Fernando?

-Yo creo que el partido fue muy disputado, pero nos perjudicó mucho ese primer gol. No sabíamos si la pelota salía o no, nuestros compañeros se quedaron muy parados, pero logramos empatar pronto y considero que en la primera mitad estuvimos bien. En la segunda nos quedamos muy pronto con diez jugadores, pero pudimos aguantar el resultado y sumar un punto.

-¿Qué sintió al volver a pisar el césped de Santo Domingo?

-Bueno, como le dije a Javilillo antes del partido, ahí abajo me sentía raro calentando otra vez, pero la verdad es que muy contento de regresar y de volver a ponerme esta camiseta.

-Pepe Fernández (jefe de prensa) 'cantó' el once del CD El Ejido por megafonía y su nombre se llevó la mayor ovación. La afición celeste siempre le ha guardado un cariño especial...

-Sí, ese mismo cariño lo he recibido estos ocho meses atrás que he estado lesionado por parte de toda la afición. He escuchado esa ovación y la verdad es que me he alegrado mucho y es para estar agradecido a toda la grada de Santo Domingo.

-¿Qué tal se notó físicamente sobre el terreno de juego?

-Puedo decir que me sentí muy bien dentro del campo. Después de tanto tiempo parado me he notado bien, no me he sentido tan cansado como se podía esperar. Me noté fuerte, muy bien.

-Faltó la victoria para que su regreso hubiese sido perfecto, pero el partido se puso difícil...

-Era un equipo que apretaba mucho, también como estaba el terreno de juego nos costaba mucho tener el balón. Encima nos quedamos con diez y la verdad es que nos costó bastante.

-Y nunca se tiró la toalla...

-Nosotros siempre tenemos esa mentalidad de ganar, y aunque nos quedásemos con diez, el equipo siguió presionando e intentando ir a por los tres puntos.