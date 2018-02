Que convoquen a Rubén Guti

El 12 de junio de 2016 será siempre una de las fechas más importantes en la historia del CD El Ejido como club, ya que ese día, sobre el césped que hoy volverán a pisar los de Alberto González, y frente al mismo rival, el conjunto celeste ponía un pie y medio en la Segunda División B tras clasificarse para la última eliminatoria del play off de ascenso, en la que se mediría al Laredo. Antes de la cita final ante los cántabros, los ejidenses dejaron en el camino al Bermeo sin muchos apuros, pero tuvieron que tirar de épica ante los lorquinos, que igualaron 1-1 en Santo Domingo y en la vuelta se había superado ya el tiempo reglamentario y el luminoso mostraba las mismas tablas. Entonces apareció Rubén Guti, marcó el 1-2 en el descuento, y evitó una prórroga que hubiese podido decantar el duelo del lado de los locales. Hoy, los del Poniente necesitarán ese pundonor, esa garra que les llevó a una categoría de bronce en la que actualmente están pasando por un mal bache. Rubén Guti, pese a que juega en el Berja, que es filial del CD El Ejido, no estará hoy en un Artés Carrasco en el que hizo historia hace dos años y en el que los almerienses tratarán esta tarde de volver a la senda de la victoria ante el colista y cerrar una mala racha de cuatro semanas sin ganar y sumando solamente un punto de doce.

Por suerte, González podrá contar para esta cita con todos sus efectivos a excepción de Echu, que sigue recuperándose del edema que sufre en su cuádriceps. Su apuesta de inicio es toda una incógnita, ya que la semana pasada, frente al Betis Deportivo, hizo numerosos cambios en su once al ver que el equipo necesitaba cambiar de dinámica. En portería podría volver a dar minutos a Cristian o quizás prefiera reforzar la moral de Gianfranco, que no estuvo acertado ante los béticos. En defensa volverá Emilio Cubo y en punta Antonio Pino tiene todas las papeletas de volver a repetir titularidad tras los dos goles que marcó en la última jornada. Decida lo que decida el entrenador malagueño, toda la plantilla está concienciada totalmente de la importancia de ganar este partido. Sumar los tres puntos en el Francisco Artés Carrasco es vital para que el equipo vuelva a recuperar confianza y, sobre todo, distancia con respecto a los puestos de descenso. No será nada fácil, ya que delante está un rival cuyas urgencias le obligan a ganar sí o sí y ante sus afición se crecerá para obtener un triunfo que mantenga viva su esperanza de lograr la salvación. Los celestes, por su parte, tienen la oportunidad de lograr su primera victoria a domicilio.