"No debe darnos miedo ni estar sextos ni ser décimos"

-¿qué sensaciones le dejó el triunfo frente al Jumilla?

-Ante todo estoy muy contento porque hemos empezado con victoria el nuevo año. Creo que fue un partido un poco repetido de esta temporada, estamos muy fuertes en casa y salimos muy enchufados. El Jumilla no es un mal equipo, pero nosotros en Santo Domingo estamos muy bien, fuimos efectivos y mantuvimos la portería a cero, que es algo muy importante.

-Todos esperaban a Lolo en los once metros para ejecutarlo, pero usted materializó el segundo penalti del partido, que supuso el 4-0...

-Tiré el primero en La Línea y tenía una espinita clavada. Tenía ganas de hacer gol, como cualquier jugador de ataque, y todos queremos tirarlo siempre, pero me tocó a mí, marqué y pude quitarme esa espinita.

-Una forma ilusionante de comenzar la segunda vuelta...

-Hemos empezado la segunda vuelta, hay mucha competencia y todos queremos seguir creciendo. El equipo está muy metido en la competición, aunque ahora tenemos la asignatura pendiente de ganar fuera de casa. Hay que seguir como estamos en casa, que es un fortín y que nos va a mantener y dar la ilusión para estar más arriba, pero también hay que tratar de sumar los tres puntos a domicilio.

-El equipo estuvo también de diez defensivamente. Es importante mantener la meta a cero...

-Eso es algo que nos transmitió el mister durante las semanas de trabajo, Había que mejorar eso de los goles en contra. Es cierto que somos de los equipos que más goles hacen, pero por otro lado encajamos demasiado. Eso hay que mejorarlo porque los equipos que están arriba o quieren estarlo deben ser fuertes defensivamente.

-El equipo supera el ecuador de la competición sexto y a cinco puntos de los puestos de play off. ¿Hay cierto vértigo?

-No, no. Para nada, vértigo ninguno. Todo lo contrario. Lo peor es estar abajo. El año pasado con el San Fernando estuvimos hasta la última jornada para meternos en el puesto de promoción de descenso y eso da más vértigo todavía. Estar arriba es un vértigo bonito, verte ahí, este es un equipo con mucha ambición. Hay que tomárselo como que estar ahora en esta posición nos va a dar muchas opciones a todo.

-Meterse en la pelea por la promoción parece, a día de hoy, un objetivo factible...

-Tenemos que ir paso a paso, no volvernos locos por ir sextos. Ahora vienen dos partidos muy difíciles, el Grupo IV esta muy ajustado. No hay que tirar ahora la campanas al vuelo, al igual que si dentro de tres jornadas estamos décimos no hay que arrojar la toalla y decir que no aspiramos a nada. Hasta las últimas cuatro o cinco jornadas estará todo muy justo y tenemos que estar ahí, dando guerra, sumando puntos y tener esa ilusión por querer mejorar cada día. Y no debe darnos miedo estar sextos o estar el doce.

-Ahora tocan varias citas ante los fuertes del Grupo IV. ¿Concienciados para viajar al feudo del Cartagena?

-Ahora tenemos que visitar al líder y luego nos vemos las caras con el Real Murcia, que son equipos con buenos jugadores, buenos entrenadores y muy buen juego, pero nosotros creo que hemos demostrado que no tenemos que tener complejo ninguno, ya que en la segunda jornada en Santo Domingo empatamos ante el Cartagena y aunque en casa del Murcia perdimos, estuvimos con un 2-1 hasta el minuto 65 con un jugador menos. Le hemos plantado cara a todos los equipos, no tenemos que tener complejo ninguno.