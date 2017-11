"Nunca hemos tenido dudas, se han creado desde fuera"

-¿cómo analiza la victoria ante el Córdoba B?

-Fue un partido muy igualado, sobre todo en la primera parte. Ellos eran un equipo joven, muy rápido, sabíamos que tocaban bien la pelota, pero creo que nosotros hemos sabido sufrir cuando había que hacerlo y en la segunda parte fuimos superiores en todos los aspectos, tanto físicamente como en oportunidades. Estoy contento por los tres puntos y el equipo sigue hacia arriba.

-Volvió a jugar en Mérida y también gozó de minutos ante los cordobeses, ¿qué sensaciones le deja su regreso después de tres semanas de baja por lesión?

-Las sensaciones son buenas tras disfrutar de mis primeros minutos sobre el terreno de juego después de venir de una rotura. Nunca había tenido una lesión de este tipo en mi carrera profesional y estaba un poco perdido, no sabía como actuar, no es lo mismo que un esguince. La semana que me recuperé, la de Mérida, es verdad que iba con un poco de miedo, se me cargaba la zona, porque quizás no estaba para competir, pero este último fin de semana me he notado más cómodo en el campo. Tuve 25 minutos, que pasaron muy rápido, pero me marché contento por entrar en el equipo, por el triunfo y que seguimos haciéndonos fuertes en casa.

-Ya son cinco jornadas seguidas puntuando, ¿ha cambiado el ambiente en el vestuario?

-Al final todos somos ventajistas en el fútbol y siendo francos, yo esa diferencia no la veo. No la he visto desde la jornada dos hasta ahora. La diferencia es que ahora entran los goles, que estamos teniendo, como quien dice, esa pizca de suerte. Ahora los penaltis nos lo pitan a favor, las ocasiones nos entran... Pero el juego es el mismo que desde las primeras jornadas, se venía viendo. Nosotros lo sabíamos. Ahora estamos muy bien, muy contentos, pero no estamos en una fase nueva. Sabíamos que si seguíamos jugando así iban a venir los resultados y a la vista está. Tenemos un buen equipo, compensado, gente joven, que tiene hambre. Nosotros no hemos tenido dudas nunca, ni cuerpo técnico ni jugadores. Se han creado fuera, que es normal, pero nosotros sabíamos que esto, tarde o temprano, iba a venir.

-¿Y por qué lo que no entraba antes sí lo hace ahora?

-Porque el fútbol es así. Es una mentira, como quien dice. Si nos ponemos a analizar partido tras partido estamos aquí hasta mañana, pero poniendo como ejemplo el día del Betis Deportivo, fuimos inmensamente mejores y perdimos 2-0. Luego el Villanovense, aquí en casa, tuvo tres o cuatro ocasiones clarísimas pero íbamos ganando nosotros 2-0 la primera parte, que habían sido mejores que nosotros, pero tuvimos esa efectividad. La dinámica de juego estaba, pero en el fútbol son las áreas las que deciden.

-Había que tener paciencia, fe y creérselo...

-Nosotros sabíamos desde el primer momento que lo que se estaba creando dentro del vestuario y lo que nos estaba transmitiendo Alberto González si lo creíamos todos iba a salir tarde o temprano, puesto que no es lo mismo un equipo que sabe a lo que juega que un equipo que tenga en la tercera jornada cero puntos y querer cambiar la forma de jugar, ya nos ponemos nerviosos. Ya es que nos falta esto, nos falta lo otro... Nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos a lo que jugamos y creemos en nosotros y así las cosas van a salir más fácil.

-Y esta semana visita complicada, a casa del Marbella...

-Estamos en un buen momento para conseguir esos tres primeros puntos fuera de casa, que ese es el plus que te va a dar estar arriba. Va a ser un partido bueno, ellos llegan de perder y van a tener ciertas dudas y nosotros llegamos en una buena dinámica y podemos sacar un buen resultado.