Un empate que no convence

Pese a que era un partido a domicilio y ante un rival que estaba por delante en la tabla clasificatoria, el punto obtenido en el Romano el domingo no convence al CD El Ejido, ya que los celestes tuvieron en su mano la victoria hasta el tiempo de descuento, pero se volvieron a tierras almerienses con la molesta sensación de haberse dejado dos puntos en tierras extremeñas tras un partido que empezaron perdiendo y en el que hicieron un esfuerzo tremendo para lograr una remontada que finalmente no sirvió para que los almerienses lograran su segunda victoria consecutiva de la campaña, algo que aún no han logrado, y un primer triunfo como foráneo que se sigue resistiendo.

Alberto González reconocía en la rueda de prensa posterior al encuentro que igualaron 2-2 que, "nos vamos fastidiados. Un punto, tal y como se ha dado el partido, sabe a poco. Al principio el Mérida salió mejor y, poco a poco, hemos ido mandando. Ganando 1-2 contra diez jugadores no hemos sabido jugar bien al final". Y es que el equipo que dirige el técnico malagueño estuvo 16 minutos en superioridad numérica tras la expulsión del local Julio de Dios (65'). Echu hizo el 1-2 en el 67' pero los del Poniente no fueron capaces de sentenciar el duelo antes de que el colegiado expulsara a Lolo González en el 81 y se volvieran a igualar las fuerzas. Oportunidades tuvieron, pero de nuevo falló la efectividad.

"Debimos jugar mejor cuando íbamos ganando con un jugador más", comentaba el preparador celeste, que también reconocía que había sido "un partido con muchos partidos dentro". A pesar de todo, el CD El Ejido sigue en su mejor racha de toda la temporada, con cuatro partidos consecutivos sumando.