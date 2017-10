A priori, todo hace indicar a que el preparador malagueño hará algunos cambios en su once con respecto a las últimas dos jornadas, pensando en que su equipo debe afrontar tres partidos en una semana. González podría volver a retrasar a Emilio Cubo como lateral derecho, en vez de a Manu, aunque la duda estará en saber quién actuará de interior en esa banda. Las opciones, a priori, son Echu o Javilillo, aunque podría haber alguna que otra sorpresa si el técnico opta por rotar.

Aseguraba el viernes el técnico celeste que "las estadísticas están para romperlas, y vamos a intentar cometer los menos errores posibles". Y es que sobre el césped del feudo ejidense se verán las caras un cuadro local que es el equipo que más goles encaja de todo el Grupo IV , con 17 tantos en contra tras diez partidos, y un visitante que es el que menos veces ha tenido que sacar el balón de su portería. Solamente cinco goles han encajado los melillenses. Sin duda, es todo un reto para los de Alberto González, que no solamente deben mejorar su sistema defensivo, además tienen que afinar puntería y buscar la efectividad de la que carece y que tantos puntos les ha hecho dejarse por el camino. El muro defensivo de los melilleros será una prueba de alto nivel para el acierto de los almerienses, que tampoco podrán contar en esta cita con Carralero.

Herrero ve "engañosa" la situación de los ejidenses en la clasificación

Diversos miembros de la UD Melilla han señalado a lo largo de la semana que "la posición actual del equipo celeste no se corresponde con su fútbol". En esta línea se significó el viernes el míster del equipo azulino, el iliturgitano Manolo Herrero. "Va a ser un partido difícil, como todos en esta categoría, pero más aún -si cabe- por haber perdido ellos su último encuentro como local. Es verdad que perdieron ante un gran equipo como el Extremadura, pero anteriormente habían pasado por allí otros tantos muy buenos que no fueron capaces de conseguir la victoria", comentó el técnico unionista, que ve a su equipo pleno de confianza para este encuentro y admite que "es cierto que veníamos de un palo (en Écija), pero el equipo se rehízo francamente bien. Esta semana, en cuanto a los entrenamientos, también ha sido muy buena". La única noticia negativa para el míster, según relató, será la ausencia de Álex Cruz en la convocatoria, pues sigue recuperándose de la sobrecarga en el gemelo que se produjo en el partido ante el Recreativo. Sobre hacer rotaciones dijo que "hay que valorar que tenemos un partido en apenas tres días con un nivel de exigencia bastante parecido al de este domingo, y no es descartable que entren jugadores de refresco, previendo que en siete días jugamos tres partidos".