Como si de una final se tratara

Ya no hay margen de error para el CD El Ejido. Tanto cuerpo técnico como jugadores son conscientes de que no se puede fallar esta tarde en Santo Domingo. También lo sabe una afición que, a pesar de haber mostrado su enfado de forma notable en las últimas semanas debido a la mala situación clasificatoria e imagen del equipo, tanto por redes sociales como en el propio feudo del Poniente, hoy estará a muerte con los suyos, porque es lo que necesita ahora mismo el cuadro ejidense, que todos remen hacia la misma dirección, que no es otra que la de alejarse los puestos peligrosos.

Cinco jornadas consecutivas, lo que viene siendo un mes, sin saber lo que es ganar, han dejado muy tocado en la tabla a un conjunto celeste que se encuentra a solamente dos puntos del puesto de play out y a tres de un descenso directo al que podría caer este fin de semana si pierde ante el UCAM Murcia, uno de los claros candidatos a estar hasta el final en la pelea por hacerse con un puesto de play off por el ascenso. El reto es duro, pero los del Poniente están obligados a reencontrarse con el triunfo para evitar más problemas y, sobre todo, para suavizar el caldeado ambiente que hay entre sus aficionados en esta irregular segunda vuelta que están realizando los de Alberto González.

Por suerte, el técnico malagueño volverá a contar en esta cita con Samu Corral, que cumplió cuatro partidos de sanción, pero volverá a tener las bajas de Ocaña y Rodri, por lesión, además de la de David Fernández, por acumulación de cartulinas. La duda es saber si González seguirá con su sistema de cinco defensas o volverá a su esquema anterior una vez recuperados para sus planes jugadores como Emilio Cubo y Corral. Sea como sea, el CD El Ejido saldrá a por todas en un duelo que se encara como si una final se tratara. Una de las ocho que le quedan aún a los ejidenses este curso.