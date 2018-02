"Los goles no te sirven de nada si no ganas el partido"

Antonio Pino, delantero que llegó a la disciplina celeste el pasado mes de enero, inauguró su cuenta particular de goles como jugador del CD El Ejido con un doblete, aunque dicho estreno goleador fue un tanto agridulce para el cordobés debido a que el conjunto de Alberto González, que llegó a marcharse al descanso con un 2-0 a favor, acabó repartiéndose los puntos con un Betis Deportivo que mejoró en la segunda parte y acabó empatando el duelo en un polémico penalti y tras un fallo de Gianfranco en una salida.

-¿Qué análisis hace sobre el partido del pasado domingo ante el Betis Deportivo?

-Creo que en la primera parte fuimos muy superiores. El partido se fue al descanso con un 2-0 a nuestro favor, era un encuentro que teníamos totalmente controlado. El rival casi ni había llegado a nuestra área. En la segunda parte cambió la actitud del Betis Deportivo, arriesgaron más porque no les quedaba otra y se encontraron con una jugada aislada en la que el árbitro pitó penalti y se meten en el partido. Luego logran un empate que para ellos es un punto que les sabe a mucho y para nosotros significa que hemos dejado escapar dos.

-Se escapa un choque que estaba encarrilado con el 2-0 y el equipo sigue, por cuarta semana, sin ganar... ¿Está el vestuario tocado?

-Evidentemente tras el partido estábamos tristes, porque se nos escapó un 2-0 al descanso, al que nos fuimos con muy buenas sensaciones, pero al final no pudo ser, esto es fútbol y hay que seguir. Estamos centrados en el próximo partido.

-A nivel colectivo se suma un punto que sabe a poco, pero a nivel personal sí fue un buen día para usted. Se estrenó como goleador celeste con un doblete...

-Bueno, yo siempre digo que los goles si no ganan partidos no sirven de nada. Yo he venido aquí para ayudar al equipo, al club, a trabajar. Da igual quien meta los goles. Si me toca a mí, pues perfecto, y si es otro compañero, pues mucho mejor. Lo más importante es que el equipo gane y tire para arriba. No importa que se marquen goles y quien los haga.

-No sirvieron para lograr el triunfo, pero sí que dejaron muy claro que es un jugador con eficacia y que se encuentra cómodo ante las metas de los rivales...

-Bueno, la confianza, la tranquilidad y la comodidad te la dan los entrenamientos, con los compañeros, que me han ayudado muchísimo desde que he llegado. La verdad es que en el primer gol estaba un poquito escorado, traté de darle fuerte al primer palo y me salió perfecto. En el segundo me vi tan solo y tan tranquilo que intenté ir más hacia el portero para que se tirara y con tranquilidad la puse en el otro lado. Me salieron bien ambas jugadas.