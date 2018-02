La ilusión local, pasada por agua

El CD El Ejido perdió en la tarde de ayer una oportunidad de oro para dar por cerrado su bache de malos resultados ante un Betis Deportivo que pasó de verse casi desahuciado al descanso, con un 2-0 en contra, a llegar al pitido final del partido con muchas posibilidades de poder haberse llevado los tres puntos del feudo de Santo Domingo, donde los celestes encadenaron su cuarta semana sin saber lo que es ganar y siguen naufragando peligrosamente hacia la parte más baja de la tabla clasificatoria.

Una dinámica negativa, con tres derrotas consecutivas, siendo su peor racha de la presente temporada, obligaba al conjunto celeste a reencontrarse con las buenas sensaciones y un resultado positivo ayer en Santo Domingo, sobre todo para evitar esa presión de verse cada vez más cerca de los puestos de descenso. Alberto González, consciente de que su equipo necsitaba un punto de inflexión, cambió su plan habitual y presentó un once inicial con varias novedades. En defensa, Mango ocupó el lateral derecho, pese a que Cubo estaba convocado, y Jean Calvé formó junto a Javi Hernández en el centro de la zaga, con Ocaña en banda izquierda. Regresaba al centro del campo el ejidense David Fernández, quedándose Rodri en el banquillo, al igual que Samu Corral, ya que Pino fue la apuesta inicial para la punta de ataque del conjunto del Poniente.

Comenzó el choque con un buen susto para los locales. En el 4', Gianfranco tuvo que salir de su área para pugnar por un balón y arriesgó demasiado, pero finalmente el colegiado pitó una falta cometida sobre el meta. Pocos segundos después tendría el CD El Ejido su primer acercamiento claro, en un disparo de Javilillo, tras ser asistido por Velasco, que mandó a córner Pedro. Ahí se vino arriba un cuadro almeriense que se adelantaría con un golazo de Pino en el 8'. Contra conducida por Álvaro Ocaña por la izquierda, centro al área, donde la baja Carralero, pasa a Javilillo y éste asiste a Pino, que con un potente golpeo manda el esférico al larguero y se mete en la porteria bética.

El partido se ponía muy de cara para los ejidenses, aunque no había que confiarse demasiado. Un minuto después del 1-0, Liberto intentó sorprender a Gianfranco con un tiro lejano que se marchó alto. En el 13' pudo aumentar la ventaja el CD El Ejido con un remate clarísimo de Jean Calvé que tuvo que despejar a córner Pedro López. No fallaría Pino en el 18', aprovechando el pase de Javilillo al hueco en el área, en un cara a cara con el meta del filial verdiblanco. Segundo gol del cordobés que allanaba más aún el camino de la victoria para un cuadro ejidense que se estaba haciendo con el dominio absoluto del partido. Pudo hacer el tercero en el 26', de nuevo en una asistencia de Javilillo al área, pero Carralero no estuvo atento para meter la puntera frente a la meta visitante.

Poco cambió la dinámica del partido en la recta final de una primera parte en la que el Betis Deportivo, que hizo su primer cambio en el 30' para dar entrada al debutante Kaptoum, reciente fichaje invernal, se vio superado por un cuadro local que saltó enchufado al terreno de juego, que aprovechó la velocidad de Carralero y Javilillo, la aportación al ataque por banda de sus laterales y de la efectividad de su delantero centro para marcharse al descanso con un 2-0 a favor, aunque el resultado pudo ser mayor, ya que el colegiado no pitó una mano de Junior en el área de los sevillanos en el 39'.

Tras la reanudación empezó a caer la lluvia sobre Santo Domingo, obligando a que los espectadores de la grada de animación tuviesen que desplazarse a tribuna para ver una segunda mitad que comenzó con una buena ocasión para los ejidenses. Falta botada en el 47' por Javi Hernández desde la banda derecha del ataque celeste, la baja Carralero en el pico del área pequeña y dispara a bocajarro. Gran parada de Pedro. También a balón parado llegaría otra buena oportunidad para los de González, en un libre directo, por cesión de los béticos, que Ocaña mandó fuera en el 54'. Los almerienses seguían dominando, pero los béticos empezaron a ponerse las pilas en ataque y avisaron en el 57', con un disparo de Uche que casi sorprende a Gianfranco. Seis minutos más tarde, en una jugada personal de Iván, que llevaba pocos segundos en el terreno de juego, un jugador celeste tocó el balón con la mano, aunque de forma involuntaria, y el colegiado pitó un penalti que transformó Junior.

Se empezaba a notar el cansancio en el cuadro local, por lo que Alberto González decidió dar entrada a Fermín, para ganar solidez defensiva. Y cuando se disponía a sacar a Rodri, llegó el segundo del Betis Deportivo, de Uche, que aprovechó una mala salida de Gianfranco, que no tuvo su día, para marcar de cabeza en el 75'. Con este empate, el técnico malagueño optó por dar entrada a Samu Corral. Tablas en el marcador que no solucionaban los problemas de ninguno de los dos equipos, por lo que el duelo ganó en emoción e intensidad en una recta final de infarto, para desgracia de los almerienses, que perdieron una relativamente cómoda ventaja de 2-0. Pese a que los jugadores del Poniente almeriense se dejaron la piel en los últimos minutos para tratar de enmendar un partido que llegaron a tener prácticamente ganado, el marcador ya no se movería más y sumaron un punto que les sabe a poco a los dos, sobre todo a los locales, que es el única que han logrado en cuatro duelos.

Gianfranco l

Mango H

Álvaro Ocaña H

Paquito 82' H

Jean Calvé H

Javi Hernández H

Lolo González HH

Javilillo HH

D. Fernández HH

Pino HHH

Corral 77' H

Carralero H

Fermín 64' H

Velasco H

Pedro H

Juanjo H

Redru H

Kaptoum 30' H

Carlos H

Junior H

David HH

Julio Alonso HH

Irizo HH

Aitor HH

Liberto H

Iván 61' HH

Uche HH

Dan 89' s.c.